¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁê´±Å¡¹â´±¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ïÊÝÍÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·è¤·¤ÆÎã³°Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç·³»öÎÏ¤Î³È½¼¤È·³¤Î¶¯²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¤ò½ä¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Î¸å¡¢Â¦¶á¤¬ºÆ¤Ó¸í¤Ã¤¿¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È±¦ÍãÀªÎÏ¤Î°ì´Ó¤·¤¿¸í¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ÈºÆ·³»ö²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÌî¿´¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£