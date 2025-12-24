クリスマス食材の調達にベストなクルマ

日本では、クリスマスにケンタッキーのフライドチキンを食べるらしい。そんな話を同僚と交わしながら、年末休暇前の慌ただしさが充満するオフィスを、筆者は後にした。

今回のミッションは、グレートブリテン島北部のスコットランドで、クリスマスディナーの食材を調達すること。2日間で。この達成には、クルマ選びが重要になってくる。



BMW M3 CS ツーリング（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

モーガン・スーパー3はその土地の道へぴったりかもしれないが、七面鳥を狭い荷室へ押し込む訳にはいかない。天気は安定しないはずだから、確実に移動できる快適性も外せない。冬のスコットランドは、雨風が半端ない。

自分が手にしたのは、BMW M3 CS ツーリングの鍵。後席を倒せば、荷室は1510Lに広がる。0-100km/h加速は3.5秒でこなせ、盤石な四輪駆動。理想の1台でしかない。

高速道で剛腕さに唸る 8速ATの絶好な変速

シートはレザー張りで、装備は充実。最高出力550psのCSはサーキットを見据えており、一部のボディパネルはカーボンファイバー製へ置換され、3.0L直6ツインターボエンジンには、軽量クランクシャフトが組まれている。

サスペンションにはボールジョイント。旋回Gに備えて、潤滑系も見直されている。スコットランドの首都、エジンバラから北へ伸びる高速道路、M90号線で剛腕さに唸る。



BMW M3 CS ツーリング（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

だがチタン製マフラーは、ボタン1つで息をひそめる。ダンパーは快適に振れる。ステアリングはひたすら安定。前が19インチ、後ろが20インチのミシュラン・パイロットスポーツ4Sのノイズは、路面次第で小さくなる。

気付けば、ダンニング・グレンという農村地帯へ。8速ATは、絶好のタイミングで変速を続ける。全幅は2m近くあるが、正確なステアリングでボディを導きやすい。

スモーキーな香りが充満する調理場

緩やかな丘をいくつか越えると、サイモン・ハウイー精肉所の工場が見えてくる。小さな精肉店として創業し、今では多くのスーパーマーケットへ納品する規模へ成長。豚肉や羊の内臓を胃袋に詰めた郷土料理、ハギスを大量に生産している。

クリスマス前後の数日だけで、130万個ものハギスを出荷するとか。その準備へ追われる中、工場を管理するロビー・クルック氏に案内してもらった。



サイモン・ハウイー精肉所のロビー・クルック氏（左） マックス・エドレストン（Max Edleston）

豚の挽肉に牛と羊の内蔵、オートミール、様々な調味料が出番を待っている。グルテンフリーやベジタリアン向けのレシピもあるそうだ。1口サイズにして油で上げたハギス・ボンボンは、クリスマスのオードブルに人気。自分も、それを目当てにやって来た。

ソーセージをベーコンで巻いた、ピッグインブランケットの工程も拝見する。最大で10日間熟成され、5時間前後燻製される手の込んだ一品だ。調理場には、スモーキーな香りが充満している。もちろん、これも外せない。

見事に機能するリアアクスル主体の四輪駆動

工場を出ると、土砂降り。生け垣で囲われた道を、M3は突き進む。北海へ流れるアーン側は増水し、ずぶ濡れの路面には枝葉が落ちている。

リアアクスル主体の四輪駆動、M xドライブは見事に機能。筆者が要求したパワーを、淀みなく展開してくれる。ステアリングへの影響は皆無。しかし、大きな水たまりでは、パイロットスポーツ4Sの排水が少し追いつかない。公道向きのトレッドパターンでも。



BMW M3 CS ツーリング（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

サスペンションは、最もソフト側に設定。稀に衝撃が伝わるが、概ね快適な乗り心地のまま北上し、ダンケルドという街に辿り着く。700年の歴史を持つ古い大聖堂を横目に、クルーティー・ダンプリング・カフェの前へM3を停める。

ここはケアニー夫妻が営む、クルーティー・ダンプリンという伝統菓子の専門店。「いつも母は、誕生パーティーで10ペンス・コインが入ったのを作ってくれました。残ったら、ソーセージなどと一緒に油であげて食べたものです」。と夫のマイクが話す。

スコットランドで一般的な幼い頃の記憶

それは、スコットランドでは一般的な幼い頃の記憶。奥さんのジャシンタ・ケアニー氏にレシピを聞いた。小麦粉やバターの他、レーズンに砂糖、はちみつ、スパイス、卵、牛乳などを手で混ぜ合わせる。その後、生地を布で包んで茹でる。4時間も。

クリームチーズが添えられた、クルーティー・ダンプリンを一切れ試食する。まろやかで軽い味に驚く。通常のサイズは大きいから、ハーフサイズを持ち帰ることにした。



ケアニー夫妻が営む伝統菓子の専門店、クルーティー・ダンプリン マックス・エドレストン（Max Edleston）

西へ進路を変え、アンガス方面へ。視界が200mもない中で、エンジンは静かに唸る。50kmほど走り、サウスパウリー・ファームへ到着。ペイト夫妻の温かい歓迎を受ける。

ケリーブロンズ種の七面鳥を飼育する英国有数の農場で、約600羽を育てているとか。M3 ツーリングの荷室は広いが、必要なのは1羽。荒天で鶏舎は閉ざされており、翌日改めて訪れる約束をした。

この続きは、BMW M3 ツーリングでスコットランドへ（2）にて。