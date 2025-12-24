間寛平＆ガガガSPコラボ楽曲きょうから配信スタート 寛平らしいフレーズで全国の“おっちゃん・おばちゃん”に元気届ける
吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平とロックバンド・ガガガSPによるコラボソング「KANPEI Calling」がきょうから配信スタートした。
【写真多数】セーラー服4人組「おばちゃんズ」ポンポンもって踊る
寛平が掲げる、「日本全国のおっちゃん・おばちゃんを元気にしたい」という想いに、青春パンクを代表する神戸発のガガガSPが共鳴し、世代を超えて元気を届けるコラボ楽曲を制作した。
歌詞には「俺は死ぬまで走るのだ！」「俺は死ぬまで生きるのだ！」という、あるがままに生きる寛平らしさ全開のフレーズを乗せ、疾走感たっぷりの楽曲に仕上がった。一度聴いたら頭から離れないフレーズとパンクロック調のメロディが印象的で、体の底からパワーが湧き上がる、まさに魂を揺さぶる1曲となっている。
寛平は「この曲は、全国のおっちゃんおばちゃんに『まだまだこれからやで！』と伝えたくて作りました。ガガガSPの熱い音に背中を押されて、僕も全力で叫んでます。元気が欲しい時に聴いてほしい一曲」とコメント。ガガガSPのコザック前田は「まさか、あの間寛平さんと一緒に曲を出すことになるとは夢にも思いませんでした！僕が作った歌詞を寛平さんが歌ってくれてるだけでも胸が熱くなります！全国のおばちゃん、おっちゃんを元気にするをテーマに作られたKANPEI Calling！皆さまぜひ聞いてください！」と呼び掛けている。
本日より各種音楽配信サービスでデジタル配信しているほか、大阪・なんばグランド花月で開催される『間寛平×秘蔵っ子「聖なる日に贈る歌と笑」』公演で、会場限定CD販売も実施される。
