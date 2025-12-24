永瀬廉、映画『ラストマン』初日舞台あいさつ不在も 福山雅治＆大泉洋がものまねして舞台上で“永瀬廉が増殖”
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎えた。心太朗の甥（おい）であり、将来を約束された警察エリート・護道泉を演じているKing ＆ Princeの永瀬廉らは豪華キャストはいなくとも、大泉は「初日は勢ぞろいすることが多い。2人だけでお話できるものいい」としみじみ語ると「永瀬廉とかいるとガチャガチャしますから」とイジる。
そのまま、おなじみの永瀬のものまねを大泉が披露すると「洋さん、やめてください」と福山も永瀬のものまねを披露。大泉は「ホンマ似てません。ちゃいますって」とものまねで返し、永瀬廉不在の舞台あいさつで永瀬廉が増殖する“異常事態”に会場は爆笑。福山は「もちろん、永瀬くんにはいてほしかった。けど、永瀬くんは俺たちの中にいるから」と力説していた
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
