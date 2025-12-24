¿å±Ë¼ø¶È»ö¸Î¡¢¶È²áÃ×»àÇ§¤á¤ë¡¡¹âÃÎ¾®4»àË´¡¢¶µÍ¡½é¸øÈ½
¡¡¹âÃÎ»ÔÎ©¾®4Ç¯¤ÎÃË»ù¤¬ºòÇ¯7·î¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿å±Ë¼ø¶ÈÃæ¤ËÅ®»à¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤Î»ØÆ³¶µÍ¡·ªÎÓÌ¤ÎëÈï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ï24Æü¡¢¹âÃÎÃÏºÛ¡Ê°ðÅÄ¹¯»ËºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡Ö¡Ê´Ö°ã¤¤¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÏÂÎ°é¼çÇ¤¤È¤·¤Æ¥×¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Î´Æ»ë¤ä»ùÆ¸Æ±»Î¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÌ¡Á³¤ÈÃË»ù¤ò¿å¿¼¤Î¿¼¤¤ÃÏÅÀ¤Ç±Ë¤¬¤»¡¢Å®¤ì¤µ¤»¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÈï¹ð¤Ï¡¢¼ø¶È¤Î¿ÊÅÙ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ç¤ê¤«¤é¡¢¥×¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Î´Æ»ë¤è¤ê¤â»ØÆ³¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£