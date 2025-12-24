元広島監督の達川光男氏（70）が23日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。1993年7月に32歳の若さで亡くなった“炎のストッパー”津田恒実さんの現役ラスト登板について語った。

達川氏は10月7日の放送回に出演したが、あまりにしゃべり過ぎてプロ入り前についてのトークで時間切れになるという番組初の珍事に。そのため今回は短いスパンでの再登場となった。

そのなかで、現役時代にバッテリーを組んだ津田さんの話になった。津田さんは1981年ドラフト1位で広島入り。気迫あふれる投球で“炎のストッパー”と呼ばれ、1989年には最優秀救援投手のタイトルも獲得した。

だが、セーブ王に輝いた翌年の1990年終盤から体調不良を訴え、1991年4月14日の巨人戦（広島市民球場）登板を最後に闘病生活へ。1993年7月20日に脳腫瘍のため亡くなった。まだ32歳の若さだった。

達川氏は1991年当時について「一番最初にね、その年の博多（遠征）で部屋が横だったんですよ。“達川さん、今年の風邪はなかなか治らんですね”っていうわけです。“頭痛いんっすよ”って。“ずっと痛いんかい？”“ずっと痛いです”いうて」と語り、「その時にもうだいぶ進行してたんだと思いますよ」と無念さをにじませた。

「その年の2回目かなんかの登板、ジャイアンツ戦でしたよ。インコースにボーンと投げたら…。コントロールめちゃくちゃ良かったから。（それまでは）ぶつけるようなこと絶対ないです。それがぶつけたんですよ。おかしいな…と思って。で、原辰徳にレフト前に打たれて。で、大野（豊）と代わるわけなんですが。逆転されて。で、試合終わってコーチ室へ行って“もうダメです”って。“投げれません”“頭痛い”って。ブルペン捕手に“ツネ、今日どうだった？”って聞いたら“ずーっとうずくまってました”って。よくあの状態で投げたと思います。5メートルぐらい前でワンバン投げるんですから。何が起きたんかなと思ったですよ。そういうことになったんで、あぁこういうことなんか…って。“弱気は最大の敵”ってボールに書くぐらいの選手。いい投手にめぐり会えたですよ」と故人を偲んだ。