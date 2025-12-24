¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÙÂè1²óÂç²ñÍ¥¾¡¼Ô¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö½éÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÆ¨Áö¡©
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔâ«Ê¿¡¢¥±¥Ä¡Ë¤¬12·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®No.1·èÄêÀï¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È 2026¡Ù¤Î³«ºÅµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
²ñ¸«Ãæ¡¢Í¥¾¡¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¾·¤¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ö½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ø¡Ê³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ë½éÂå¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¾éÃÌ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÄÔ¡£ ¤½¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢Âçºå¤Î³¹Ãæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö½éÂå¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÂçºå¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø½éÂå¡ª ½éÂå¤ä¤ó¡ª ¤¦¤ï¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ ÄÔ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤Î²£¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ø½éÂå¡¢¤â¤¦µ¢¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ¤½¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
À©ºîÂ¦¤«¤é¤Ï²ÝÂê¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£ ÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹çÅÄ°ËÃÎÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡ÖÄ´ºº¤Ç¤ÏM-1¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬80¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Ï20¡ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Âç²ñÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÜÊÖ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè2²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï10,000,000±ß¡£ ¿·¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö·Ý¿Í¡¢½Ð¤·¿Ô¤¯¤»¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢Í½Áª2²óÀï°Ê¹ß¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¡×¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥È¡×¤Î½ç¤Ë¿³ºº¤¹¤ë¿·¥ë¡¼¥ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£ ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï12·î23Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1²óÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤¬TVer¤Ë¤ÆºÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£ ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ï12·î23Æü¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡Ë¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔâ«Ê¿¡¿¥±¥Ä¡Ë
¢¥ ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È 2026¡Ù¤Î³«ºÅÈ¯É½¡¦¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ
