リッターバイク並の機動力

東京都は2025年12月19日、スタイリッシュなデザインを特徴とする「白バイ仕様の国産EVバイク」をお披露目するセレモニーを行いました。

これはEVバイクの普及に向けた都民の関心を高めるためのシンボルとして実施されたものです。

これまでもマラソンの先導などでEVバイクが使用されることはありましたが、それらは海外製のスクータータイプでした。

国内メーカーが製作したモーターサイクルタイプ（またがる形式の車両）のEV白バイとしては、今回が国内で初めての事例となります。

この取り組みは、東京都が目指す環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向けた活動の一部であり、都は2035年までに都内で新たに販売される二輪車を100%非ガソリン化するという目標を設定しています。

公開されたEV白バイのベースとなった車両は公式には発表されていませんが、そのシルエットなどから、ホンダが2025年9月に欧州で発表した新型電動モデル「WN7」が元になっていると推測されます。

このWN7は、600ccクラスの内燃機関（ICE）と同等の出力を持ちながら、1000ccクラスのICEに匹敵するトルク性能を発揮します。現在の白バイの主力は「CB1300」や新型「NT1100」といったガソリン車ですが、ストップ&ゴーを繰り返すことが多い白バイの任務にとって、アイドリングが不要で発進加速に優れた電動モデルは、その特性に非常に合致しています。

セレモニーには小池百合子都知事と、バイク好きとして知られるタレントのつるの剛士さんが登壇しました。

実際にEV白バイに跨ったつるの剛士さんは、その感想を次のように述べています。

「僕は1日警察署長とかで（ガソリン車の）白バイに跨ったことがあるんですが、EV白バイはパッと見た感じシルエットがだいぶスマートになった印象ですね。

電源も入れてもらいましたが、まったく音もしないですし、なによりカッコいい。ちょっとウルトラマン感がありますね。

やっぱりEVのバイクというと、スクータータイプのイメージが強いですが、EV白バイは本当足付きも良いし、取り回しも良さそうなバイクですね。当然、排気ガスもでないので、箱根駅伝のランナーに対しても優しい先導車といえそうですね。今年の駅伝はまだ別の楽しみがふえましたね」。

また、小池百合子都知事は、都の取り組みに関して説明しました。

「東京都は脱炭素化の“一刻の猶予もないぞ”という危機感のもと、様々取り組んでおりまして、2050年のゼロエミッションに向けて、様々な分野での挑戦を行っております。そして2035年までに新車の販売で100%非ガソリン化が目標ということでございまして、EVバイクをお買い求めになる際の支援なども行っております。

本日は、そのバイクの脱炭素化に向けたPRとして、国産EV白バイをご用意いただきました。実はこれまでもこのEV白バイというのはマラソン大会の先導などにも使われておりましたが、その全てが実は海外製でございました。

今回、東京都の脱炭素化に向けた取り組みにご賛同いただいた日本メーカーが製作した車両が初披露したEV白バイになります。PR用として作られたのが今回お披露目をしているこのバイクでございます。

バイクはエコだし便利だし、なにより風を切るのが楽しいです。年明けの箱根駅伝でも先導車として登場しますので、皆さんに注目いただきたいですよ。それと、皆さんも追いかけられないようにしてください」。

この新しいEV白バイは、早速2026年1月2日から3日にかけて開催される「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」にて、1区と10区の先導車両としてその走りを披露する予定です。

同車両について、ネット上では、「リッターバイク並みの加速なら、信号待ちからのスタートで逃げるのはまず不可能」「静かに背後に忍び寄られそうで怖い」といった声のほか、「ただでさえ高い隊員のライディングテクニックに、EVの加速が加われば最強すぎる」と、性能を使いこなす隊員へのリスペクトも見られました。

一方、「全力加速を繰り返せば、航続距離は一気に短くなるはず」「長時間の追跡や警らができるのか？」「ガソリンなら数分で給油が終わるが、充電には時間がかかる。緊急走行が重なった時に対応できるのか」といった、運用面やインフラ面の課題へ対するコメントも見受けられました。