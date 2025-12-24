原田マハが贈る言葉集『FORTUNE BOOK』第2弾　著者と読み手で一緒に作る「コラボBOOK」とは

原田マハが贈る言葉集『FORTUNE BOOK 心のままに思い書く120の言葉（以下、FORTUNE BOOK）』（徳間書店）が11月12日に発売された。

【写真】前作『FORTUNE BOOK 明日につながる120の言葉』

「この本は、あなたと私のコラボBOOKです」（原田マハ）

「FORTUNE BOOK」は紙面に原田マハによる「120の言葉」が大きく書かれた書籍であり、読み方（使い方）は自由であると本書。「通して読む」「順番に1日1言読む」「おみくじのように好きなところを開いてみる」「誰かに贈りたい言葉をみつけたら、写真を撮って送る」「好きな言葉や、今の気持ちにドンピシャ！ な言葉があったら、自分の言葉にする」「言葉のとなりのページに思いついたことを自由に書いてみる」「メッセージを書き込んで誰かに贈る」……。

メモとして、はたまた日記として使うことのできる本書。前作『FORTUNE BOOK 明日につながる120の言葉』（徳間書店）に続くシリーズ第2弾となる。

担当編集者は「第一弾のサブタイトルは「明日につながる120の言葉」。未来に向けての言葉が多く収録されていました。第二弾のサブタイトルは「心のままに思い書く120 の言葉」。「思い」という言葉が入っている通り、「思い」についての原田さんの言葉が多く書かれてあります。ぜひ読者の皆さまも、普段言えない言葉を抱えてしまうのではなく、本書に書き込んでみませんか。心の中のモヤモヤを整理するために書いてみていただけたらと思います」とコメントしている。

■著者プロフィール原田マハ（はらだ・まは）1962年東京都生まれ。関西学院大学文学部、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。2005年「カフーを待ちわびて」で第１回日本ラブストーリー大賞を受賞し、06年デビュー。12年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞受賞。17年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞受賞。24年『板上に咲く』で第52回泉鏡花文学賞受賞。著書に『本日は、お日柄もよく』『生きるぼくら』『たゆたえども沈まず』『リボルバー』『黒い絵』『翼をください』など。

