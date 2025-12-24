¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã¤¬¥¢¥Ôー¥ë¡¡¡ÖÄÉÀ×·à¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î³êÁö¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤È¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅìÌî·½¸ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¤¬¡¢NHKÁí¹ç¡¦BSP4K¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î2Æü¡¦3Æü¤Î2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÁ°¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî·½¸ã¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥ー¾ì¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÅìÌî¤ÎÀã»³¥·¥êー¥ºÂè1ºî¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¶¯Åð»¦¿Í¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¡¦ÏÆºäÎµ¼Â¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦½ê³í·º»ö¡¦¾®¿ùÆØÉ§¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤ÎÄÉÀ×·à¤¬¡¢¹Âç¤ÊÀã»³¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤â¥¹¥Îー¥Üー¥É°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÈ¯µ¯¿Í¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÌî¡£¡Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È·º»ö¤ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Ç¤¹¤«¤éÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢ÁÖ²÷¤ÊÄÉÀ×·à¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î³êÁö¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤¿¡£12·î31Æü¤Î¡Ø¸á¸åLIVE ¥Ë¥åー¥¹ー¥óÂç¤ß¤½¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÙÅÄ¤¬À¸½Ð±é¤·¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢12·î26Æü¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¤Ë¤Ï¥à¥í¤¬À¸½Ð±é¤·¡¢²á¹ó¤ÊÀã»³¥í¥±¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢NHK¥É¥é¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºÙÅÄ¤ÈÂé¸ï¸×ÂÁÏ¯¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡ÖÌîÂô²¹Àô¥í¥±¤ÎÎ¢Â¦¡×¼Ì¿¿¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸ø³«¤¹¤ë´ë²è¤ä¡¢¥í¥±ÃÏ¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¤Î¥ß¥ËÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë