2025年大阪・関西万博公式「福袋」が登場！ ミャクミャクの看板グッズが必ず入った数量限定商品
2025年大阪・関西万博の公式ライセンス商品を詰め込んだ福袋の抽選販売が、12月25日（木） 12時00分から開始されることが、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店」より発表された。
【写真】ミャクミャクファン必見！ 2025年大阪・関西万博公式「福袋」の中身
■店頭受取のみ可
今回数量限定で登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクをモチーフにした看板商品が必ず入った2万円と5000円の福袋2種類（価格は税込）。
2万円の福袋には、全高約28cmの「BE＠RBRICK ミャクミャク 400％」のほか、MサイズまたはLサイズが選択できるアパレル商品などを同梱。一方の5000円の福袋は、「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ S」が必ず入っているという。
事前抽選販売はLINEミニアプリ「モギリーlite」（デジタル整理券システム）を用いて実施され、申込み期間は、12月25日(木) 12時00分〜12月27日（土） 23時59分までとなっている。
当選結果は12月29日（月) 12時00分から順次通知予定。当選者は2026年1月2日（金）〜1月5日（月）まで各日12時00分〜22時00分の間、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店」で商品の購入が可能となる。
なお、オンライン決済および自宅等への配送は利用不可となるため注意してほしい。
