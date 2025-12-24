¡Ö¤¨!¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×?¡×à´é±£¤·áÅÅ·âº§¤«¤é5¥«·î¡Äà¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ëáÆ£°æ¥µ¥Á¡¢ÇòÌµ¹¤¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤ª´é½Ð¤·¡×¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¼ã¤¨!!¡×
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿à¥»¥ì¥Ö¥â¥Ç¥ëá¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î28ºÐ¤¬¡¢É×¤ä²ÈÂ²¤òà´é½Ð¤·á¤·¤¿·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢·ëº§¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£°æ¥µ¥Á¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÊì¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢93ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²Ö²Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢°¼à¥¹ë²Ú¤Ê¼°¤Î°ìÉô¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡¢ÇòÌµ¹¤¤È¿§ÂÇ³Ý¤òÅ»¤¤É×¤äÁÄÊì¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¤â¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê½é´é½Ð¤·¡×¤È¡¢7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÉ×¤Î´é¤ò¥Ï¡¼¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤â¸«¤ì¤¿¡×¡Ö½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤ª´é½Ð¤·¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤É×ÉØ¡Ä¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¹¥ÀÄÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ??93ºÐ??¼ã!!!¡×¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¼ã¤¨!!¡×¡Ö¤¨!¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£