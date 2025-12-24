¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡×Êì¤«¤é¤ÎÀä¶«ÅÅÏÃ¡Ä¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¦¾®ËÙÉÒÉ×¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÊüÁ÷¸å¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¾®ËÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ï57ºÐ¡£Ï·¸å¤Î¶âÁ¬¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î½÷À¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤¿º§³è¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
º§³è¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³«¶È¤ò·è°Õ¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ªÅ¹¤Ç½¤¹Ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¡¢½éÆü¤Ë¿²Ë·¤·¤Æ¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ª¤¸¤ã¤ó¤Ë¡£
¡Ö¸½À¤¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¡¢³Æ½ê¤Ë¿ÍÌ®¤¬¤¢¤ëÁêÊý¡¦¼¼ÅÄÌ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¡¢»û¤Ø½Ð²È¤¹¤ë¤â2ÆüÌÜ¤ÎÃë¤ËÃ¦Áö¡Ä¡Ä¾®ËÙ¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¼õ¤±¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥º·Ý¿Í¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤ä¸åÇÚ¤«¤é¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª·»¤µ¤ó¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏ¢Íí¤¬¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£»û¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤ÆÁêÊý¤Î¼¼ÅÄ¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤µ¡£²¶¤ÏÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Äー¤Î¡£
Æ¨¤²½Ð¤·¤¿»û¤ÎÏÂ¾°¤µ¤ó¤â¡¢ÃÙ¹ï¤·¤ÆÊò¤ì¤é¤ì¤¿¥éー¥á¥ó²°¤ÎÅ¹¼ç¤µ¤ó¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¸å¡¢¥éー¥á¥ó²°¤Ë²Û»ÒÀÞ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Å¹Æâ¤ÏËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¤è¡£¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸å¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤µ¡£¤ªÎé¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤Ï¥éー¥á¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ï¾®ËÙ¤Ë¤â¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Ð¥Ö¥ë¤¬Ë¬¤ì¡¢1¡¢2·î¤Ï¥®¥ã¥é°û¤ß¤À¤±¤Ç¹ç·×90Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤ÏÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤¿¤ÀÇ¯Ëö¤Ï¥®¥ã¥é°û¤ß¤ÎÈËË»´ü¤À¤«¤éº£¤ÏË»¤·¤¤¡Ê¼èºà¤Ï11·î²¼½Ü¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¶á¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß¤Î°ÍÍêÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£ÉØ¿Í²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤Í¡£
Ãæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç±ßÂî¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¤¬²¶¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤òµã¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâ¶µ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£
²¶¤Ï¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ø¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¡Ù¤òÌµÃã¶ìÃã¤ä¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤â¤³¤Î¥²ー¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¹Ö½¬²ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡È¤³¤ì¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ê¤Î¤«¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤Ç¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¥®¥ã¥é°û¤ß¤Ç¤Ï¹ó¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÂÔ¶ø¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¾®ËÙ¤ÎÊÀ³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç´é¤ò¤µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Öµð¿Í¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤ó¤À¤è¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¥é¥¤¥¿ー¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤µ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥¿ー¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶¤ÎÊý¤ò¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¡£
2Ëü±ßÉé¤±¤¿¤«¤éµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é²Ý¶â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é7Ëü±ßÉé¤±¤Æ¤¿¤è¡£º£Ç¯5·î¤ÎÏÃ¤À¡×
Êì¿Æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡×
¾®ËÙ¤¬¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯4·î¡£Åö»þ¡¢¾®ËÙ¤Ï52ºÐ¤ÇÃÙ¹ï¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ë¥åー¥Ïー¥Õ¤È¤·¤Æ¥²¥¤¥Ðー¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤¿Êì¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ø¤ª»û¤«¤éÆ¨¤²¤Á¤ã¤À¤á¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë»³ËÜÁá¿¥¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¾®ËÙ¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë½÷À¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¥µ¥¸¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éº§³è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¾®ËÙ¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥éー¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Ï¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥íー¥¼¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥íー¥º¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤µ¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¡È¾®ËÙ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡É¤È¤¤¤¦ÂåÉ½¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ç1ÅÙ¤¯¤é¤¤¡Øº£¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç»¥ËÚ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
²»³Ú¤Ï¡¢°ì½Ö¤À¤±¤É¶â¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥®¥ã¥é¤ÏÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢²»³Ú¤Ï¤ä¤ëÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ô¥å¥¢¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¡×
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤è¤ê²»³Ú²È¤ÎÊý¤¬°Ì¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤¿
ÁêÊý¤Î¼¼ÅÄ¤¬¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥íー¥º¤Ç¤â¤Í¤§¤·¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Ç¤â¤Í¤§¤·¡¢¾®ËÙ¤À¤í¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼¼ÅÄ¤ÏÅÜ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¿ÍÀ¸çÓ¤á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À²¶¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥¹¥¿ー¤À¤Ã¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤ÎÀ¤Âå¤À¤È¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤è¤ê²»³Ú²È¤ÎÊý¤¬°Ì¤¬¹â¤¯¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤µ¡£
ÀÎ¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢³Ú²°¤Ë»¨»ï¤Î¼èºà¤¬Íè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÏÌÜÉ¸¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø¥Ü¥±¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÌîË¾¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡© ¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Í¡×
¡Ò¸åÊÔ¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ø¡Ö²¶¤Ï2ÅÙ¿²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1ÅÙ¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡¦¾®ËÙÉÒÉ×¤¬¸ì¤ë¡È¥¯¥º¤ÎÄêµÁ¡É¡Ù¡Ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãæ»³ÍÎÊ¿¡¡»£±Æ¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô