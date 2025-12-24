¡Ö±³¤Ç¤·¤è?¡×à»þ¶õÄ¶¤¨¤¿á28ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëÅê¹Æ¤¬Ëü¥Ð¥º¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö40Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÆâÁõÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·úÊª¡×¿¿Áê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤¬¿¿Áê¤Î¸°¤ò...
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDREAMING MONSTER¡×¤Î·îÅç°½²»(28)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¢«Êì(1985) Ì¼(2025)¢ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£80Ç¯Âå¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÇò¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤È¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬Ëü¥Ð¥º¤ÎÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡Ö40Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÆâÁõÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·úÊª¡×¡ÖÊìåºÎï¤¹¤®¤ó¤«⁉¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¡¢¡¢¤³¤Î»þ¶õ¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤è?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Î²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤¬1993Ç¯³«¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ä¡£¡¡·îÅç¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö¢«»ä(12/20) »ä(12/21)¢ª ¤Ç¤¹¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬1993Ç¯¤Ë½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£