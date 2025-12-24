【SASUKE】CYBERJAPAN DANCERS・HARUKA、雨の中で健闘 衣装に注目する声も
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが挑戦したが、冒頭の新ステージに苦戦して、惜しくも脱落となった。
【写真】セクシー！CYBERJAPAN DANCERS・HARUKA、雨の中で健闘
SNS上では、HARUKAの衣装にも注目が集まり「18時に出すには早い！」などといった感想が続々。雨の中での挑戦となったが、マヂカルラブリーの村上が「すっごいじゃん、頑張ったよ！」と健闘を称えていた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
