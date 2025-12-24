¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ178Ëü±ß¡×¼«Ì±¡¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬µÞÀÜ¶á¡Ä°Ý¿·¤È3ÅÞÏ¢Î©¡©¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤òËãÀ¸»á¤¬»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°Ý¿·¥«¥é¡¼¤ÎÉþÁõ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¸½¾õ¤Ç°Ý¿·¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡¢²¿¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡£°Ý¿·¤Ï¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡×¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡É¡¢¡È1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶Éº£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÍèÇ¯ÄÌ¤½¤¦¡Ù¤È¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤º¤Ã¤ÈÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Öµë¿©ÈñÌµ½þ²½¡×¤Ï¼Â¸½¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±²þ³×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖOTCÎà»÷Ìô¼«¸ÊÉéÃ´¸«Ä¾¤·¡×¤Ï°ìÉô¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤¼Ìô¤ä¼¾ÉÛÌô¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç°å»Õ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤¬¡¢Ìô¶É¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°åÎÅÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¼Â¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£25¡óÊ¬¤À¤±´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¡¢·ë¶É½èÊýäµ¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤«¤é¡Ö¾¯¤·¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¡È1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡É¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¤Ê¤¼Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö¡ØÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡Ù178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö178Ëü±ß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯¼ý665Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤À¤±¤À¡£665Ëü±ß¤«¤é1±ß¤Ç¤â¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¹µ½ü¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀÇ¶â¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤ÊÉ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö665Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢8³ä¤Î¹ñÌ±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤È¤Î2³ä¡¢Åìµþ¤ÇÂç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³¤À¤È¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡Ù¤È¡ÊÆ°²è¤Ç¡Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡È½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤Û¤Ü¼Â¸½¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö¡Ø¼«ÇåÀÕÊÝ¸±ÎÁ¡ÙÊÖ´Ô¡×¡¢¡Ö¡Ø´Ä¶ÀÇ½³ä¡ÙÇÑ»ß¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¼«ÇåÀÕÊÝ¸±ÎÁ¤òÂ¾¤ËÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¡£´Ä¶ÀÇ½³ä¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ê¤É¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¥×¥é¥¹¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¸å¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆ©¤±¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Î¾¼Ô¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡¦Éé¤±¤¿¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÀÇÀ©¤ÏÇ¯Ëö¤Ë·è¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÎËÜ¿´¤Ë¤¢¤ë¡È1ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡É¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤À¡£Âçºå¤òÅìµþ¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤ÄÉû¼óÅÔ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÌ¿¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤À¡£¡ØËÜÅö¤Î¾¡Éé¤ÏÍèÇ¯¡Ù¤È¡¢º£²ó¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤»¤º¤Ë¡¢¤â¤·Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤³¤½Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÏÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤â¤¦¤È¡¢¶ÌÌÚ»á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Åö»þÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬È´¤±¤¿¤¿¤á¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È°ìÊâ°ú¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë°Ý¿·¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÏ¢Î©¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°Ý¿·Â¦¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¶¶²¼Å°¸µÂåÉ½¤â¡¢¾®Àô»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ØÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÇÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ëº¬²ó¤·¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Äê¿ôºï¸º¤âÏ¢Î©¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤ÆÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÄê¿ôºï¸º¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤Ï¶¯¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ç¤Þ¤¿Ùæ¤á¤¿¤é¡¢µÈÂ¼»á¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÅÞÆâ¤¬Ê¬Îö¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°µÎÏ¤â¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤³¤³¤Î¤È¤³¤íµÞÉâ¾å¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂç¤¤Ê¾ùÊâ¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¡×·ë²Ì¡¢¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÏ¢Î©Æþ¤ê¤ÎÊý¤Ø°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î3ÅÞÏ¢Î©¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð½°µÄ±¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤â²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¿ô¤Î¾å¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÂÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ç¡Ö¸å¤í¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï°ÂÄêÀ¯¸¢¤òºî¤ê¡¢Áªµó¤ÏºÆÍèÇ¯¤°¤é¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½°»²¤Ç°ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ºö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ»Ù»ýÎ¨¤ò¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²ò»¶¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤Æâ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¡¢Èà½÷¤¬¶¯¤¤À¯¸¢¤òºî¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤ÏÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÀ¯³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö°Ý¿·¤¬³ÕÎ½¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬ºâÌ³Âç¿Ã¤ÇÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬º£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤¬¤¢¤Þ¤êÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤º¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ØÏ¢Î©¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬·×»»¤·¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¤¢¤ë¼ï¡ÈÎ¥º§¡É¤·¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤¬Äê¿ôºï¸º¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡ØÄê¿ôºï¸º¤À¤±¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤Èµá¤á¤¿¡£ÈæÎãÄê¿ô¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬°ìÈÖÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±µÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¡ØÈ¿ÂÐ¤·¤í¡Ù¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£²ó¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡×¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±¤¬½Ð¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÊÌ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤ÎÃ¶Æá¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¾åÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ù¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Áªµó¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷¤Ð¤«¤ê¤À¡£´°Á´¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Áªµó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡£¸øÌÀÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬È¾¿È¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÈµÈÂ¼»á¤Î´Ø·¸¤¬¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ê¤É¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Í½»»À®Î©¸å¤Þ¤Ç°ú¤±ä¤Ð¤¹¤Î¤«¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬À¯¸¢¤Î°ÂÄêÅÙ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ò»¶¤òÂÇ¤Ä²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë²ò»¶¤òÂÇ¤¿¤º¤Ë¡¢ºÆÍèÇ¯¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤À¡£ÌµÅêÉ¼¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤ëÁªµó¤ò¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£ºÆÍèÇ¯¤ÎÁªµó¤Ë¾¡¤Á¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÌµÅêÉ¼¤òÁÀ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÀ¯¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë