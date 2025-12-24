³°ÉôÄÌÊó¤âÊÝ¸î¡¢Í×¹Ë²þÀµ¡¡ÃÎ»öÊ¸½ñÌäÂê¤ÎÊ¼¸Ë¸©
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤Ï24Æü¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸©¤ÎÍ×¹Ë¤ò²þÀµ¤·¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É³°Éô¤Ø¤ÎÄÌÊó¼Ô¤âÆâÉô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¤ä´´Éô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÄÌÊóÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤âµ¬Äê¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¿¦°÷¤Ø¤Î¸¦½¤¡¦¼þÃÎ¤òÄÌ¤¸¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê±¿ÍÑ¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸©À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬2024Ç¯3·î¡¢ºØÆ£»á¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤òµºÜ¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÊóÆ»µ¡´Ø¤ä¸©µÄ¤é¤ËÇÛÉÛ¡£¸©¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ÈÇ§Äê¤·Ää¿¦3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÆ±7·î¤Ë»àË´¤·¤¿¡£