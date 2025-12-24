¹°Á°Âç¶µ¼ø¡¢Ää¿¦3¥«·î¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤äÀÅªÈ¯¸À
¡¡¹°Á°Âç¡ÊÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡Ë¤Ï24Æü¡¢³ØÀ¸¤ò»ØÆ³Ãæ¤ËÄ¹»þ´ÖÎ©¤¿¤»¤¿¤ê¡¢ÀÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤òÄä¿¦3¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ä¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£º£Ç¯1¡Á8·î¡¢Ê£¿ô¤Î³ØÀ¸¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶µ¼ø¤Ï²áµî¤Ë¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤òÊ£¿ô²óµ¯¤³¤·¡¢³ØÉô¤«¤éÃí°Õ¤ä»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡ÅÄ¿¿ºî³ØÄ¹¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¡¢³ØÀ¸¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£