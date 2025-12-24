群馬県の山本知事は１４日、各界のリーダーが集まって社会の将来像などを議論する県主催の「湯けむりフォーラム」の閉幕に際し、映画などが撮影できる大規模スタジオを県内に設置する意向を表明した。

県が進める新産業の創出に生かす狙いだ。草津町で続けてきたフォーラムについては会場を見直し、来年度からは草津を主会場としつつ、他の温泉地との連携を検討する方針も示した。

知事は草津温泉「ホテルヴィレッジ」での閉幕の演説で「群馬からエンターテインメントの未来を作りたい」と述べ、スタジオ設置に強い意欲を見せた。

県はデジタル技術を生かして映画などを制作する「デジタルクリエイティブ産業」の育成を進めている。取り組みが進んでいる人材育成やロケ誘致をスタジオ設置で後押しし、産業集積につなげたい考えだ。

１４日に知事と対談した東宝の松岡宏泰社長も、撮影スタジオ不足を国内の課題に挙げ、「東京には作れず、地方にチャンスがある」と指摘した。県は民間や国との連携など設置手法や時期、場所などは今後検討する。

知事は「みんなが使いたいスタジオを作りたい」とし、業界のニーズにも配慮する意向だ。３日に赤沢経済産業相に面会した際、スタジオ設置に関する補助金の創設を要望したことも明らかにした。

こうした地方発の産業創出について、知事は来年５月のカンヌ国際映画祭に合わせて行われる映画見本市での発信を目指す意向も示した。見本市では日本を重点的に取り上げることが決まっており、知事は「世界の映画人にＰＲできるようにする」と述べた。