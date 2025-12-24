Poppin'Party、21st Single「Drive Your Heart」＆10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」Blu-ray 本日同時リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年結成10周年を迎えたPoppin’Partyが、21枚目のシングルと3度目の武道館公演を収録したBlu-rayを2タイトル同時リリースした。

シングルの表題曲「Drive Your Heart」は、バンドリ！の各バンドが週替りで起用されたTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」のEDテーマ。ポピパらしい疾走感と胸を高鳴らせるメロディが、未来へ踏み出す勇気を与えてくれる1曲となっている。

カップリングには、キミが選んだ“今”を肯定し、その瞬間の輝きをまっすぐに歌い上げた青春ロック「とっておきAnswer」、そして駆け抜けるような爽快なサウンドに仲間への真っ直ぐな思いを込めた、たえ(CV：大塚紗英)からりみ(CV：西本りみ)へのエールソング「世界中の青空をあつめて」を収録。いずれもスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」にて配信されており、心を支え、背中を押してくれるようなメッセージに満ちた楽曲だ。

さらにBlu-ray付生産限定盤には、2025年3月にところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催されたPoppin’Partyトークイベント「ポピパの新学期！」1部・2部の模様を余すことなく収録。ここでしか見られないポピパの新たな一面を楽しむことができる。

10周年を迎え、新たなステージへと歩み出したPoppin’Party。その始まりの一歩を刻む物語を、ぜひこの一枚で感じてほしい。

●リリース情報

Poppin’Party 21st Single

「Drive Your Heart」

12月24日発売

【Blu-ray付生産限定盤】



価格：￥8,800（税込）

【通常盤】



価格：￥1,760（税込）

商品詳細はこちら

https://bang-dream.com/discographies/4102

＜収録内容＞

[CD]

1.Drive Your Heart

2.とっておきAnswer

3.世界中の青空をあつめて

4.Drive Your Heart -instrumental-

5.とっておきAnswer -instrumental-

6.世界中の青空をあつめて -instrumental-

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Poppin’Partyトークイベント「ポピパの新学期！」1部公演・2部公演

初回生産分限定封入特典

・Poppin’Party×Roselia 合同ライブ 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

・カードファイト!! ヴァンガード PRカード1枚(全1種)

配信リンクはこちら

https://bmu.lnk.to/PoppinParty_21st_SGpr

Poppin’Party 10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」Blu-ray

2025年12月24日発売

【完全生産限定版】



価格：￥16,500（税込）

【通常版】



価格：￥8,800（税込）

商品詳細はこちら

https://bang-dream.com/discographies/4101

＜収録内容＞

[Blu-ray]

M1. ときめきエクスペリエンス！

M2. ぽっぴん’どりーむ！

M3. TARINAI

M4. 私の心はチョココロネ

M5. 夏空 SUN! SUN! SEVEN!

M6. 夢みるSunflower

M7. Returns

M8. Live Beyond!!

M9. イニシャル

M10. ティアドロップス

M11. 二重の虹(ダブル レインボウ)

M12. キラキラだとか夢だとか 〜Sing Girls〜

M13. CiRCLING

M14. STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜

M15. Tomorrow’s Door

EN1. アニバーサリー

EN2. Yes! BanG_Dream!

WEN. キズナミュージック♪

ぽぴばん！〜ぽぴぱのばんぐみ〜 ドキュメンタリー特典映像（※【完全生産限定版】にのみ収録）

初回生産分限定仕様（※完全生産限定版のみ）

・スターソング LIVE音源CD

1.私の心はチョココロネ

2.夏空 SUN! SUN! SEVEN!

3.夢みるSunflower

4.Returns

5.Live Beyond!!

・ライブフォトブックレット(全24P)

・キャスト複製コメント入り星型ダイカットステッカー5枚セット

初回生産分限定封入特典

・オリジナルポストカード1枚(全1種)

Poppin’Party 10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」のセットリストのプレイリストを公開中

https://bmu.lnk.to/ppp_live2025pr

先着同時購入キャンペーン開催中

Poppin’Party 21st Single「Drive Your Heart」・10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」Blu-rayを「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて形態を問わず同時購入されたお客様を対象に先着で、「複製箔押しキャラクターサイン入りリバーシブルB2ポスター」をプレゼントいたします。

対象店舗などの詳細はこちら

https://bushiroad-music.com/topics/20052/

ディスプレイ・コンテスト＆オーディオ・ビジュアルフェア開催中

Poppin’Party 21st Single「Drive Your Heart」・10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」Blu-ray の同時リリースを記念して、全国の店舗にてPoppin’Partyディスプレイ・コンテストが開催中です。

また、ディスプレイ・コンテスト開催店舗を対象にPoppin’Party 21st Single「Drive Your Heart」・10th Anniversary LIVE「ホシノコドウ」Blu-ray 同時リリース記念オーディオ・ビジュアルフェアも開催中です。

ディスプレイ・コンテスト詳細

ハッシュタグ「#ポピパディスコン2025」をつけた各店舗の店頭ディスプレイ写真のX投稿を検索して、お気に入りの投稿にリポスト・いいねでご投票ください。

優勝店に加えて、Poppin’Partyの各メンバーが選ぶ「メンバー賞」受賞店舗に豪華景品をプレゼント予定です

開催期間

2025年12月23日(火)〜2026年1月4日(日) 23:59まで

※各店舗によっては終了タイミングが異なる可能性があります。

対象店舗などの詳細はこちら

https://bang-dream.com/news/2255

オーディオ・ビジュアルフェア詳細

12月23日(火)より、ディスプレイ・コンテスト開催店舗にて「Poppin’Party」関連CD・Blu-rayを3,000円(税込)ご購入毎に、「Poppin’Partyメンバープロフィールカード」をランダムで1枚プレゼントします。

対象商品

「Poppin’Party」関連CD・Blu-ray全タイトル

※対象商品は店舗様によって異なる場合がございますので、特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

※特典の配布は無くなり次第終了となります。

キャンペーン対象期間

2025年12月23日(火)〜無くなり次第終了

キャンペーン特典

「Poppin’Partyメンバープロフィールカード」(全5種）

※特典のお渡し絵柄はお選びいただけません。ランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫・開催期間に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

対象店舗などの詳細はこちら

https://bang-dream.com/news/2255

●ライブ情報

Poppin’Party New Year LIVE「Happy BanG Year!!」

2026年1月3日(土) 開場 17:00／開演 18:00（予定）

会場：東京ガーデンシアター

会場チケット好評発売中

受付URL

https://eplus.jp/pp_260103/

※先着順・上限数に達し次第終了

配信チケット

価格：5,500円(税込)

販売期間：〜2026年1月10日(土) 21:00まで

配信期間：〜2026年1月10日(土) 23:59まで

国内配信 受付URL

https://eplus.jp/pp_260103/st/

海外配信 受付URL

https://ib.eplus.jp/pp_260103_st

詳しくはこちら

https://bang-dream.com/events/ppp_live2026

Poppin’Party×Roselia 合同ライブ

2026年5月3日(日) 開場 16:30／開演 18:00（予定）

会場：有明アリーナ

出演：Poppin’Party、Roselia

最速先行抽選申込

受付期間：2025年12月24日(水) 10:00〜2026年2月1日(日) 23:59

申込券は以下の2タイトルの初回生産分に封入されています。

・11月19日(水)リリース Roselia 18th Single「Steadfast Spirits」

・12月24日(水)リリース Poppin’Party 21st Single「Drive Your Heart」

詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

(C)BanG Dream! Project

関連リンク

「BanG Dream!」公式サイト

https://bang-dream.com/