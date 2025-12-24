¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¸ì¤ë Âç¤¤¤Ì´¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó vol.12¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò´©¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¾ÍèÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾±»Ê¡£ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡È¤¸¤ç¤¸¤ç¤Ë¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ø·¯¤È¤æ¤¤Æºé¤¯ ¡Á¿·ÁªÁÈÀÄ½ÕÏ¿¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤óÃ£¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾ÍèÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤¤Ì´¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥á¥³¥ß±Ç²è¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ëµß¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ã¤ÆÏ·¼ãÃË½÷¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Þ¤¡ËÍ¤ÏÃÏµå¤ò2²óµß¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¡ÖËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2020¡Á2021¡Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¡Ê2024¡Á2025¡Ë¡Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤«¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤Þ¤¿ÃÏµå¤òµß¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ëQ¡õA¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿»¨»ï¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡£É½»æ¡¦Î¢É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Âç¿¹¸µµ®¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Áª¤Ö º£Ç¯¤Î´é 2025¡×¡ÖSNS±Æ¶ÁÎÏ¥È¥ì¥ó¥ÉÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¡×¡Ö2025Ç¯´ÖYouTube¡õTikTok±Æ¶ÁÎÏ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸´ë²è¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·ÃíÌÜºî¤Ø½Ð±é¤¹¤ë½Ð¸ý²Æ´õ¡¢ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡ÊM!LK¡Ë¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£ÃêÁª¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐÏÃÂê¤ÎBLÇÐÍ¥¡¢»Â¿·¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥¹¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯¶Ã¤¤ÎÆùÂÎÈþ
