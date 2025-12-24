1年で−17kg・歯に350万投資…キャバ嬢・みすずが語る、あかぬけの法則＆美を磨くストイックな習慣
【モデルプレス＝2025/12/24】六本木キャバクラ「UNJOUR TOKYO」で活躍するキャバ嬢・みすず。休日はすっぴんで美食巡りやChatGPTとの会話を楽しむインドア派。17kgのダイエット成功談や総額350万円かけた歯の矯正、MBTIを駆使した接客術まで。美意識と独自の感性が光る彼女の素顔に迫った。【インタビュー全2回の2回目】
― 普段は週6で勤務されているとのことですが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
みすず：日曜日だけがお休みなんですが、基本的には美容クリニックをハシゴしてメンテナンスをしていることが多いですね。もし完全に体を休める日なら、一人でお寿司や牡蠣を食べに行って、お酒を飲んでいます。
― 一人で食べに行かれるんですね。
みすず：そうですね。休みの日はできればメイクをしたくないので、すっぴんで行きたいときもあるし、誰かと行くより一人のほうが楽なんです。
― 基本的にはインドア派ですか？
みすず：完全なインドアです。家ではアニメを見たり、あとは一日中「ChatGPT」に相談している日もあります。仕事のことや恋愛、プライベートなことまで何でも話します。AIが慰めてくれているだけだと分かってはいるんですが、やっぱり聞いてほしい時があるんですよね。ちなみに私は「チャッピー」って名前をつけて呼んでます（笑）。
― 可愛い名前ですね（笑）！お料理などはされますか？
みすず：今の家に引っ越してからはキッチンが狭くて全くしていないんですが、それまでは妹にお弁当を作ったりしていました。もう2年経つので、広いキッチンのある家に引っ越したいなと思っています。
― 読者の中にはみすずさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くみすずさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1.1日1食ダイエット
2.歯のメンテナンス
3.眉毛とカラコン
一番効果があったのはダイエットですね。1年で17kg痩せたんですけど、最初の半年で10キロ落ちました。方法は「1日1食」にするだけ。当時はお昼だけ、今は夜だけ定食など好きなものをしっかり食べて、それ以外は食べないようにしています。太ったなと思ったら、お蕎麦や全粒粉のパンなど血糖値が上がりづらいものを選ぶよう調整しています。あとは週1回のピラティスで体のラインを整えています。
2つ目は歯です。私は矯正を2回して、さらにラミネートベニアもやっているので、合計で350万円くらいかけました。最初は出っ歯が治らなくて抜歯してやり直したりと大変でしたが、矯正をすると輪郭もシュッとするので、まずは歯のメンテナンスがあかぬけへの近道だと思います。
3つ目は眉毛とカラコンです。私は眉毛は髪色より明るくして、カラコンは色素が薄いグレー系を選ぶようにしています。夜のお店は暗いので、目に光が入っているように見える明るめのカラコンをつけると、顔全体の印象がパッと明るくあかぬけます。
＜その1：今日のメイク＞
私は元々がつり目なので、きつく見えないようにアイラインやシャドウを下げて描く「タレ目メイク」を意識しています。仕事の時はお店が暗いのでラメを多めに入れたり濃くしたりしますが、基本的には目を大きく、優しく見せるメイクがポイントです。
＜その2：今日のファッション＞
今日は花柄のワンピースを選びました。こういう服装が好きなんですが、出勤の時は体のラインが出るニットや短いスカートが多いですね。冬はワンピースにコート、夏はノースリーブにロングスカートというスタイルが定番です。
＜その3：美容法＞
週に1回、必ず整体と骨盤矯正に通っています。姿勢が悪いので、筋肉を正しい位置に戻してあげないと調子が悪くなるんです。あとは肌管理のためにレーザーや点滴美容に行ったり、家ではiHerbで買った美白系のサプリを飲んだり、毎日湯船に浸かって汗をかくようにしています。
＜その4：会話術＞
相手がどういうタイプかによって会話を変えるようにしています。例えばMBTI（性格診断）を聞いたりして、論理的なタイプなら筋が通った話を、感情的なタイプなら共感を重視したり。お客様との相性を知るために、星座占いやMBTIをこっそり調べて研究することもあります（笑）。
＜その5：○○オタク＞
今はMBTIなどの「診断系オタク」ですね。相性診断や、「ハニホー」というサイトでプロフィール帳を作ったりするのが好きです。
昔はアイドルオタクで、モーニング娘。の道重さゆみちゃんが大好きでした。握手会やイベントにも通いつめていて、彼女のプロ意識の高さは今でも尊敬しています。
ストイックな美への探究心と、AIや性格診断を使いこなす現代的な感性を併せ持つみすず。自分自身を客観視し、努力を惜しまないその姿勢が、彼女の輝きを支えている。（modelpress編集部）
