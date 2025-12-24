¡È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÎÈà½÷Æ°²è¡É½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡¦¥¥ã¥Ð¾î¤ß¤¹¤º¡¢Êì¤Î»à¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ÅÅÙ¤ÎADHD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡Ä¤É¤óÄìÀê¤¤»Õ»þÂå¤«¤éÊÑ²½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡ÖUNJOUR TOKYO¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤ß¤¹¤º¡£¥³¥ß¥å¾ã¤ò¸ø¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢TikTok¤äYouTuber¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÎÆ°²è½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÀê¤¤»Õ¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥Ð¾î¤ØÅ¾¿È¤·¤¿Èà½÷¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äºÃÀÞ¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´2²ó¤Î1²óÌÜ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÎÈà½÷Æ°²è¡É½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡¦¥¥ã¥Ð¾î¤ß¤¹¤º¤ÎÁÇ´é
¡½ Àê¤¤»Õ¤«¤é¥¥ã¥Ð¾î¤ØÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿ÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀê¤¤¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Zoom´ÕÄê¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àê¤¤¤ò´°Á´¤Ë¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ý¤±»ý¤Á¤ÇÌë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¥³¥ß¥å¾ã¤À¤·¡¢¶ËÅÙ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¡£Í§Ã£¤È¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½ Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤â¡ÖÃý¤ë¤ª»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡¼ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§Àê¤¤»Õ¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í¤¬¹¥¤¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÃý¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥éÆÃÍ¤Î¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ê¥Î¥ê¡×¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ª¼ò¤Ï°û¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¼ÂºÝÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¾ã¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§¤½¤ì¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤Ë»ä¤¬ÀÜµÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤¤¤ÄÍè¤Æ¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖµÕ¤Ë²¿¤òÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Â¿Ê¬»ä¤ÏÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤½¤ì¤Ç¤â»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§³Î¤«¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§ºÇ½é¤Ï¶äºÂ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥ï¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ËÍè¤Æ¥¦¥§¥¤·Ï¤Î¥Î¥ê¤â¾¯¤·¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¶äºÂ¤âÏ»ËÜÌÚ¤â°ã¤¦ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡ÈÈà½÷¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤éËå¤äÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊLINE¤¬°ìµ¤¤ËÍè¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¶¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ËÉé¤±¤¿¡×¡Ö¥¥ã¥Ð¾î¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¿¹Á¶è¤ÎºâÉÛ¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤À¤±¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤½¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢DM¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÈà»á¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏÊÛ²ò¤·¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ì¤Ð¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤ËÈà»á¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Öºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¿È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»ØÌ¾¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Þ¤¿¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï·ë¹½¥º¥Ð¥º¥Ð°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§»ä¡¢Ãý¤êÊý¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ëÆâÍÆ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¸µ¤òÃ©¤ì¤ÐÀê¤¤»Õ¤Î»Å»ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àê¤¤»Õ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤±¤É¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£¾ï¤Ë¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤â¡©
¤ß¤¹¤º¡§·ë¹½µöÍÆÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¤«¡¢·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Àâ¶µ¤µ¤ì¤¿¤êÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö°¦¤Î¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖçÓ¤á¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËçÓ¤á¤Æ¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯»ØÌ¾¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡½ TikTok¤Ç¤Ï¡Öº¬°Å¥¥ã¥é¡×¤ä¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¡×¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¡¢»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤¹¤º¡§º£¤Î»þÂå¡¢SNS¤ÎÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âSNS¤ò³èÈ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤Î»þ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ »Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§¤ªÅ¹¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÀÜµÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¡¢¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº¬°Å¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥¥ã¥é¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤ÇÍí¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ SNS¤ò¤ä¤ëÁ°¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤»ä¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Ç°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇSNS¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈà»á¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤ÆÄã¤¤À¼¤ÇÃý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò²¼¤²¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¡©¥Ð¥º¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ SNS¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÁÇ¤Î´¶¤¸¡×¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤âÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¡¢ÌµÍý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°²è¤ò´Ñ¤Æ¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÂÊª¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤¹¤º¡§ºÇ½é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¿¥Á¤Î°¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë±³¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤ê¡£°ìÈÖ¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤Î±³¤ä°¸ý¤òÂ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËLINE¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÖ»ö¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤ò»ä¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ì¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¤ß¤¹¤º¡§ºÇ½é¤ÏÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ËÜÍè¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿É¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤¹¤º¡§19ºÐ¤Î»þ¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êì¤¬µÞ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¾¸å¤Ë¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÁÄÊì¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¶á¤·¤¤Â¸ºß¤¬°ìµ¤¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤ÏÁêÅö¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·¤¦¤ÄÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ²á¿©¤ËÁö¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ÏÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç·ãÂÀ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö²á¿©¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤¬¶¯¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¿©¤â¤½¤ÎÆÃÀ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡½ ¤½¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡©
¤ß¤¹¤º¡§Á´Á³¡£º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÀ¤êµ¤Ì£¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏADHD¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ìô¤ò°û¤ó¤À¤ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÁé¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤â»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò²áÅÙ¤ËÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ä¿ÆÍ§¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤óÄì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤¹¤º¡§¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤òÐíâ×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³ÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿Æ°¤â¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½ µ°Æ»½¤ÀµÌò¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§¸À¸ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤¹¤º¡§´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¡Ö¾ï¤Ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×À³Ê¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½ ¤ß¤¹¤º¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ß¤¹¤º¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¾ã¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢Êì¤Î»à¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¹¤º¡£¥³¥ß¥å¾ã¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃ¯¤è¤ê¤â¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤½¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ÎÈà½÷Æ°²è¡É½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡¦¥¥ã¥Ð¾î¤ß¤¹¤º¤ÎÁÇ´é
