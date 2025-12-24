ヤンキー恋リア「ラヴ上等」つーちゃん（塚原舜哉）、AK-69を熱唱「めっちゃアツい」「男らしい」の声
【モデルプレス＝2025/12/24】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているつーちゃん（塚原舜哉）が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。AK-69の楽曲を歌う動画を公開した。
【写真】ヤンキー恋リア男子の熱唱姿
この日、つーちゃんは友人とAK-69の楽曲「And I Love You So 2026 Remastered」をカラオケで歌う動画を公開。AK-69は「ラヴ上等」のMCを務めている。
この投稿には「めっちゃアツい」「貴重な姿」「男らしい」「歌声聴けて嬉しい」といった声が寄せられている。
つーちゃんは、キャバクラ経営者として活躍。最終学歴は少年院で暴走族元総長という経歴が話題に。また「女は顔」と断言している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆つーちゃん、AK-69を熱唱
◆「ラヴ上等」で話題・キャバクラ経営者のつーちゃんって？
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
