µÈÂ¼ÃÎ»ö¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ç¹ñ¤ËÍ×Ë¾Êý¿ËÈ¯É½¤ÎÌë¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×OA¡Ä½÷Í¥¤Î¤ó¤Î²£¤Ç¥Ë¥ä¤Ä¤¯¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤µ
¡¡12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÇ¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°Ý¿·¤Î¤Á¤ç¤í¤Þ¤«¤·¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¤¬Áá¤¯¤â±ê¾åµÞ³ÈÂç¡ª ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤âµêÃÆ¤äÄÉµÚ¤ÎÆ°¤
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥²¥¹¥È²ó¤ËÅÐ¾ì¡£½Ð±é¤Î¡ÈÂçµÁ¡É¤Ï10·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿ÂçºåËüÇî¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÀÖ»ú¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤â·ë²Ì¤Ï230²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤Ö¤¯¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¾åµ¡·ù¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¾åµ¡·ù¤Ö¤ê¤¬É¡¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÀÊ¤¬½÷Í¥¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢½ª»ÏÉ½¾ð¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò¤È¤¬¤á¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£X¤Ë¤Ï¡ÔµÈÂ¼¤¬½Ð¤Æ¤ë¥Ñ¡¼¥È¤À¤±Èô¤Ð¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡Êµã¡Ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡È¤ª¸Æ¤Ó¤Ç¤Ê¤¤¡É¤È¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡X¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ô¤Î¤ó¤ÎÉ½¾ð·ø¤¯¡¢µÈÂ¼¤ÎÊý ¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¾å¤¬¤ë»ÏËö¡£¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÞ¤·¤â¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤¬¡ØÊ¿»þ¤«¤éÉû¼óÅÔ¤Ç¹ñ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡Ù¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤¹¤ë¡ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡É¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í´Î¤¤¤ê¤Î¹½ÁÛ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤¹¤ë»Ñ¤¬Á´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤½¤·¤ê¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î°ìÉô½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤Æ¨¤ìµ¿ÏÇ¤ò¡ÖÄÉµÚ¤»¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¥»¥³¤¤¡×¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°Ý¿·¤Î¤Á¤ç¤í¤Þ¤«¤·¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¤¬Áá¤¯¤â±ê¾åµÞ³ÈÂç¡ª ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ç¤âµêÃÆ¤äÄÉµÚ¤ÎÆ°¤¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¹¤¬¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£