¥ï¥Ê¥À¥¤¥ºÍèÇ¯4·î¤ËÍèÆü¡¡¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é
¥ï¥Ê¥À¥¤¥º¡ÊThe Wannadies¡Ë¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ·èÄê¡£2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¢4·î7Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ï¥Ê¥À¥¤¥º¤Ï1987Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖYou & Me Song¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥º¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Ë°ìÅÙ²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åºÆ·ëÀ®¤·¡¢¸½ºß¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡£Èà½÷¤Ï2022Ç¯¡¢ºÆ·ëÀ®¤·¤¿¥ï¥Ê¥À¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤¿¤á¤ËÅÏ±Ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
-club WONDER Osaka 19th Anniversary-
THE WANNADIES JAPAN TOUR 2026
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡ËÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
³«¾ì18»þ/³«±é19»þ
Á°Çä9,500±ß/ÅöÆü10,000±ß¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô12/26¡Á1/5¡¢°ìÈÌ1/10¡Á¡Ê¤Ô¤¢¡¢¥í¡¼¥Á¥±¡¢e+¡Ë
