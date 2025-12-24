¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×Àµ·î¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬¸®ÊÂ¤ßÀ®ÀÓµÞ¹ß²¼¡¢¤³¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤«
¡¡ËèÇ¯Àµ·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À¡ª¡ª¡Ù¡£ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÈÌÚÍü·ûÉð¤Î¿ÍÌ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤Ç¡ÖÇ®Àï¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀÐ¶¶¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026 ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î½÷»Ò¥×¥í¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤·¡¢ÉâÅç¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ä
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥´¥ë¥Õ¥ê¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç¥×¥í¤Îµ»¤È¤ª¾Ð¤¤¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¡Ö¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¡£
º£Ç¯¤Î½Ð±é¼Ô6¿Í¤Ï¡Ä
¡Öº£Ç¯¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¼ç±é¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê27¡Ë¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡Ë¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê27¡Ë¡¢Àî粼½Õ²Ö¡Ê22¡Ë¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡Ë¤Î6¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¼çÀï¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¤·¤¿ÃÝÅÄ°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤¬ÂçÉý¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºûÀ¸¤Ç¤¹¡£²¿¤·¤í20»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ15»î¹ç¤¬Í½ÁªÍî¤Á¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊPR¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î19°Ì¤«¤é132°Ì¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¥¨¥Ó¥¢¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¤Î¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¸Å¹¾¤â¤½¤¦¡£Á°Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç1²ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Í½ÁªÍî¤Á¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï5²ó¡£¤·¤«¤â3»î¹ç¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¼þ°Ï¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¹¾¤ÎPR¤â6°Ì¤«¤é24°Ì¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼4Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸Å¹¾¤ÈÊÆ¥Ä¥¢¡¼Æ±´ü¤Î½ÂÌî¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢PR¤¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î104°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Àî粼¤ÏÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ò½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤«¤é5»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£Éüµ¢¸å¤âÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤ºÁ°Ç¯3¾¡¤â¤·¤¿¤Î¤Ë¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¡£¸Î¾ãÃÎ¤é¤º¤ÇÅ´¿Í¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤¿¾®½Ë¤âº¸¼ê¼ó¤Î¸Î¾ã¤Ç8·î¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤òÎ¥¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ï½ÂÌî¡¢¸Å¹¾¡¢ÃÝÅÄ¤¬Ï¢Â³½Ð±é¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼4Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡Ë¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤òÂ×´§¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡Ë¤â¿·¤¿¤Ë¡Ö»²Àï¡×¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¼ö¤¤¡×¤¬¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡£
¡¡ÄãÌÂ¤¹¤ë½ÂÌî¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î½÷»Ò¥×¥í¡¦±öÃ«°éÂå»á¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
