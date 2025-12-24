¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬Â´¶È¤·¤¿¶ðÂô³Ø±à½÷»Ò¹â¹»¤Ï¹â¶¶¿¿Íü»Ò¤é·ÝÇ½¿Í¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð ¡È·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¡É¤¬ÍÌ¾¤ÊËÙ±Û¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡ÚÂ³Â³¡¦¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û
¡ÚÂ³Â³¡¦¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û#7
¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÏÅ¾¹»¤·¤¿ËÙ±Û¹â¹»¤«¤é°¡ºÙ°¡Âç¤Ë¿Ê³Ø »Å»ö¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê
¡¡¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡¡½÷Í¥¡¢À¼Í¥¡¢²Î¼ê¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÈ¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¼çÌò¤ÎÀ¼¤ò37Ç¯¤âÌ³¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÎºÊ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤¬·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»5Ç¯¤Î»þ¡£¿·Ê¹¤ÇNHKÌ¾¸Å²°ÊüÁ÷»ùÆ¸·àÃÄ¤ÎÊç½¸¹¹ð¤ò¸«¤¿Êì¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£±þÊç¤¹¤ë¤È¹ç³Ê¤·¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸·²Áü¡×¡Ê¡ÖÃæ³ØÀ¸Æüµ¡×¤ÎÁ°¿È¡Ë¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï»ùÆ¸²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸·²Áü¡×¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ÖÆüÀ¶¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¤¸¤Þ¤ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Íê¤Þ¤ì¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¥¹¥¿¡¼È¯·¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¾ì¡£¿¹¾»»Ò¤Î¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¤¸¤Þ¤ó¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÈÌ´¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¸ÍÅÄ¤Ï¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾¾±¢¿À¼Ò¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ÒÄ¹Âð¶á¤¯¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ±¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶ðÂô³Ø±à½÷»Ò¹â¹»¡Ê¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Ë°ÜÅ¾¡Ë¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷Í¥¤ä²Î¼ê¤òÂ¿¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿³Ø¹»¤Ç¡¢¾¾Èø²ÅÂå¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡¢ÅçÅÄÍÛ»Ò¡¢°ËÆ£¤Ä¤«¤µ¡¢¾¾²¼Í³¼ù¡¢¾ïÈ×µ®»Ò¤é¤¬ºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÙ±Û¤Î¤è¤¦¤Ë·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤«¤é¤ÈÆÃÊÌÂÔ¶ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î½¢³Ø»ö¾ð¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤½÷À»ï¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡£¸ÍÅÄ¤â»Å»ö¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë4Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â1¤Î2·î¡¢¡Ö¤¢¤æ¼ëÈþ¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç±é²Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤À¤¬¡¢²Î¼ê¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ½ÐÀÊÆü¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤æ¼ëÈþÌ¾µÁ¤Ç4Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡£¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª»Ê²ñ¤ÎTBS¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¡Ö´ª¤¬¤è¤¯¡¢¤Î¤ß¤³¤ß¤âÁá¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Ç½ÅÊõ¤¬¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀ©ºî²ñ¼Ò´´Éô¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ê¤¬½Ð¤º¡¢·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ19ºÐ¤Î»þ¡¢·ÝÇ½³¦¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¼Í¥¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÀ¸¤Î»Å»ö¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë