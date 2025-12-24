2025Ç¯ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë °õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö2ÂçÄÁ»ö¡×¤ÈÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÀª¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¡Ê±©ÀîË¡Ë
¡Ú±©ÀîË¤Î»ëÅÀ Weekly Watch¡Û
¡Ú±©ÀîË»á¥³¥é¥à¡Û¡Öº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¡×¤Î¹ñÆâ¼Â¸½¤ËÌ´¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡ÄÉñÂæ¤ÏÀä·Ê¤ÎÀîÆà¡Ê¥Û¥Æ¥ëGCÉÙ»ÎC¡Ë¤¬¤¤¤¤
¡¡¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤¹¥É¥é¥Þ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¶Ú½ñ¤¤äµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¡¢À¾¶¿¿¿±û¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÎA¡¦¥¸¥å¥¿¥Ì¥¬¡¼¥ó¤¬1ÂÇ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£Âè3ÂÇ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤ò4¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤È¤·¡¢5¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¡£Í£°ì¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿À¾¶¿¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÌÜÁ°¤ÎÁª¼ê¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¤ÇJ¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¥à¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡¢¥¥à¤¬2¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÎÂè2ÂÇ¤ò±¦¤ÎÃÓ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇËü»öµÙ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥í¥Ã¥×¤·¤¿Âè4ÂÇ¤¬¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³¤³°½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÄÁ»ö¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Å°µ¤Ë¤è¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤È¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤«¤éÊü¤Ä¿À¶È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï¿´¤Î¾õÂÖ¤ÇÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤È¤Ê¤ë¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï13¿Í¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤¬»²Àï¤·¡¢7¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï3·î¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×¤ÇÃÝÅÄÎï±û¤¬¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÂç·¿Áª¼ê¤Ê¤é¡¢³¤³°¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¬½øÈ×¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜÀª¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³«ËëÁ°¡¢ÃÝÅÄ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾¶¿¤È¥ë¡¼¥¡¼¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Þ¤Ç¤ÏÀµÄ¾ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾¶¿¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¹¶¤á¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£»³²¼¤Ï½Äµ÷Î¥¤ÎÀµ³ÎÀ¤È°ÂÄê´¶¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´ä°æÌÀ°¦¡¦ÀéÎç¤Î»ÐËåÍ¥¾¡¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤«¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥¨¥Ó¥¢¥ó¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ç½é¤ÎÇ¯´ÖºÇ¾¯¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î¡Ö¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¸«¤»¤ë»î¹ç¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¶¥µ»¤Ç¤¹¤¬¡¢À®ÀÓ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî2Ç¯´Ö¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤ÎÍèµ¨³«ËëÀï¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¡£1·î29Æü¤¬½éÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Î³«Ëë¤Ï2·î¤ä3·î¤Ë¥º¥ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬º£Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜÀª¤Ï´§Âç²ñ¤É¤³¤í¤«¡¢Ã¯¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏ¯Êó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê±©ÀîË¡¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ë