気象庁が発表した「2025年の天候のまとめ(速報)」によりますと、2025年の日本の年平均気温及び日本近海の年平均海面水温はいずれも、2024年、2023年に次いで、3番目に高い値となる見込みです。また、世界の年平均気温も、同じく3番目に高い値となる見込みです。

2025年の日本の天候

2025年の日本の年平均気温偏差※1は+1.25℃(1〜11月の期間から算出した速報値)で、統計を開始した1898年以降、2024年(1位)、2023年(2位)に次いで3番目に高い値となる見込みです。





【日本の年平均気温偏差の順位表(上位5年)】1位 2024年 +1.48℃2位 2023年 +1.29℃3位 2025年 +1.25℃(速報値)4位 2020年 +0.65℃5位 2019年 +0.62℃季節で見ると、今年の夏は顕著な高温となり、北・東・西日本では統計を開始した1946年以降、それぞれ1位の高温となったほか、全国153の気象台等の観測のうち、北海道から九州にかけて広く132地点(9地点のタイ記録を含む)で、夏の平均気温が1位の高温となりました。また、沖縄・奄美では、秋の平均気温が1位の高温となりました。2025年の日本近海の年平均海面水温の平年差※2は+0.96℃(1〜11月の期間から算出した速報値)で、統計を開始した1908年以降、2024年(1位)、2023年(2位)に次いで3番目に高い値となる見込みです。海域別に見ると、東シナ海と黄海では、年平均海面水温が2024年(1位)に次いで2番目に高い値となる見込みです。東日本太平洋側では、冬と夏から秋に低気圧や前線の影響を受けにくかったため、年降水量はかなり少なくなる見込みです。※1 日本の年平均気温偏差観測データの均質性が長期間確保でき、かつ都市化等による環境の変化が比較的小さい地点から、地域的に偏りなく分布するように選出した15地点について、それぞれの気温の30年平均(1991年〜2020年)を基準とした偏差を求め、それらを全地点で平均した値。※2 日本近海の年平均海面水温の平年差その年の日本近海の全海域海面水温の平年値(1991〜2020 年)からの差

2025年の世界の天候

2025年の世界の年平均気温偏差※3は+0.48℃(1〜11月の期間から算出した速報値)で、統計を開始した1891年以降、2024年(1位)、2023年(2位)に次いで3番目に高い値となる見込みです。



【世界の年平均気温偏差の順位表(上位5年)】

1位 2024年 +0.63℃

2位 2023年 +0.54℃

3位 2025年 +0.48℃(速報値)

4位 2016年 +0.35℃

5位 2020年 +0.34℃



世界各地で異常高温が発生し、各国の月平均気温や季節平均気温の記録更新が伝えられました。また、ネパール〜パキスタンの大雨(6〜10月)、米国テキサス州の大雨(7月)、東南アジアを中心とした地域での大雨(11月)など、世界各地で気象災害が発生しました。



※3 世界の年平均気温偏差

算出方法は気象庁ホームページ(次の URL)を参照。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/clc_wld.html