µìŽ¥»°É©ºâÈ¶¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹âÃÎ»Ô½Ð¿È¤Î¼Â¶È²ÈŽ¥ÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¼«Í³Ì±¸¢µ­Ç°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀ¤Ï¡¢1866Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¹âÃÎ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤òÂ´¶È¸åµìŽ¥»°É©ºâÈ¶¤ËÆþ¤ê¡¢Í×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¼«Í³Ì±¸¢µ­Ç°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡ÖÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀÆüµ­¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢1918Ç¯¤«¤é1935Ç¯¤ÎË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿Æüµ­18ºý¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æüµ­¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë½±¤Ã¤¿´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÍÍ»Ò¤äµìŽ¥»°É©ºâÈ¶¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¸©½Ð¿È¤ÎÁíÍýÂç¿ÃŽ¥ÉÍ¸ýÍº¹¬¤¬Åìµþ±Ø¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ü¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢À¯¼£¤äºâ³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤òµ­¤·¤¿¤â¤Î¤ä¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¹âÃÎ¤ËÂ¿³Û¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÀïÁ°¤òÂåÉ½¤¹¤ë·ÐºÑ¿Í¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀ¤Î¸ùÀÓ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£