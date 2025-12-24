Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÄÅÇÈ¾ðÊó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄÅÇÈ¤Î¡Ö´ÑÂ¬ÅÀ¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢±è´ß¤Ë¤¢¤ë9¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á°ËÅì¡¢À¾°ËÆ¦Ä®ÅÄ»Ò¡¢¾ÆÄÅ¤Î3ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ444¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á11ÃÏÅÀ¤Ç¡¢24Æü¸áÁ°11»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤ÎÈ¯É½¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¸³Ä¬¾ì¤ÎÄ¬°Ì¤Î´ÑÂ¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢9¤Ä¤¢¤ë±è´ß¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÅì¡¢À¾°ËÆ¦Ä®ÅÄ»Ò¡¢¾ÆÄÅ¤Î3¤«½ê¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤ÎËþÄ¬»þ¹ï¤äÄÅÇÈ¤ÎÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­È¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»ÔÄ®¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½¾¤¤ÈòÆñ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£