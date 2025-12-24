¡ÚËÉºÒ¡Ûµ¤¾ÝÄ£¤¬Á´¹ñ¤ÎÄÅÇÈŽ¢´ÑÂ¬ÅÀŽ£¤ò24Æü¤«¤éÊÑ¹¹¡Ä¸©Æâ±è´ß9´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á3ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¾ðÊóÈ¯É½½ªÎ»6´ÑÂ¬ÅÀ¤Ë¡ÊÀÅ²¬¡Ë
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÄÅÇÈ¾ðÊó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄÅÇÈ¤Î¡Ö´ÑÂ¬ÅÀ¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢±è´ß¤Ë¤¢¤ë9¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á°ËÅì¡¢À¾°ËÆ¦Ä®ÅÄ»Ò¡¢¾ÆÄÅ¤Î3ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ444¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¤¦¤Á11ÃÏÅÀ¤Ç¡¢24Æü¸áÁ°11»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤ÎÈ¯É½¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¸³Ä¬¾ì¤ÎÄ¬°Ì¤Î´ÑÂ¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÄÅÇÈ·ÙÊó¤äÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê»ÔÄ®¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½¾¤¤ÈòÆñ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£