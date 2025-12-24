TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ç§²Ä³°ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯10·î¤«¤éµëÉÕ¤Î¾å¸Â³Û¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Ç§²Ä³°ÊÝ°é±à¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï¡¢¢§ÊÝ°é¤ÎÉ¬Í×À­¤Î¤¢¤ë3ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¡¢¢§½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤ÇµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Êª²Á¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÍèÇ¯10·î¤«¤éÇ§²Ä³°ÊÝ°é±à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎµëÉÕ¤Î¾å¸Â³Û¤òºÇÂç¤Ç·î3700±ß°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¢§3ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎµëÉÕ³Û¤ÏºÇÂç¤Ç·î³Û4Ëü300±ß¤Ë¡¢¢§½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎµëÉÕ³Û¤ÏºÇÂç¤Ç·î³Û4Ëü5700±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾å¸Â³Û¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ë¤è¤êÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢±ä¤Ù¤ª¤è¤½60Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£