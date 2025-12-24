オーイシマサヨシ、“息子”八木勇征との初のオフ2ショットに反響「はぁ〜、イケメン親子だこと」「すてきな笑顔だね」 ドラマ『推しが上司になりまして』で親子役
歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良）が23日、出演するテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSに登場。オーイシ演じる高代慶次郎の息子・旬役を務める八木勇征（FANTASTICS）との“レア”なオフ2ショットが公開された。
【写真】「はぁ〜、イケメン親子だこと」ドラマで親子を演じるオーイシマサヨシ＆八木勇征の“初2ショット”
「父と息子の初ツーショット」と貴重な並びであることを説明し、2人がソファに腰掛け仲良くピースサインを決めた2ショット写真をアップ。
なお、オーイシはこの投稿を自身のXで引用リポストし、「いつも息子がお世話になってます 父です」とちゃめっ気たっぷりにコメントし、撮影現場での和やかなムードを伝えている。
役柄がにじみ出たオフショットに「わ！親子でのツーショだ!!すてきな笑顔だね」「素敵な親子 可愛い笑顔ありがとう」「はぁ〜、イケメン親子だこと」「親子ショットかわいすぎる！」「推しと推しのツーショット待ってました」「推しの共演は最高」「2人とも素敵です」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木愛理）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室／高代旬（八木）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。
“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。
ドラマは24日（深0：30〜）に最終回を迎える。
