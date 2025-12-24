À¾Åìµþ¡¦Êì»Ò4¿Í»àË´ ¡Öµ¢Âð¤¤¤Ä¡©¡×¡ÖÁá¤¯Íè¤Æ¡×Êì¿Æ¤«¤éÉã¿Æ¤ËÊ£¿ô²ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ÃÎ¿ÍÃËÀ¤â°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡Ä»ö·ï¤Î´ØÏ¢¤Ï¡©
Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢36ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¿ÆÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò4¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢19Æü¤Î¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡£»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿Éã¿Æ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Éã¿Æ
¡ÖÃ¯¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¸¼´Ø¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¾û¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¼Æâ¤«¤éÊª²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡×
¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³°¤·²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2³¬¤Î¿²¼¼¤Ç¼¡ÃË¡Ê11¡Ë¤È»°ÃË¡Ê9¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤ÇÊì¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¡Ê16¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¡ÃË¤È»°ÃË¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¡¢Êì¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤Ï¼ó¤äÊ¢¤ËÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤ê¡¢»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÅöÆü¡¢Êì¿Æ¤ÏÊ£¿ô²ó¡¢Éã¿Æ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ
¡Öµ¢Âð»þ´Ö¤¤¤Ä¡©»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×
µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤â¡Ä
Êì¿Æ
¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©Áá¤¯Íè¤Æ¡×
Éã¿Æ
¡Ö¤â¤¦²È¤ÎÁ°¡×
¼«Âð¤Î¥É¥¢¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤¬110ÈÖÄÌÊó¡£³°¤«¤é¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌó½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê22Æü¡Ë¡¢Éô²°¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤ò½½¿ô¤«½ê»É¤µ¤ì¤¿¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡£»à¸å¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¤ÏµíÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Ãæ·¦¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ê»æ¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¿Æ»Ò¤¬»àË´¤¹¤ë3ÆüÁ°¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤ä»ö·ï¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£