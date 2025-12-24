福山雅治＆大泉洋、クリスマスの新宿に登場で騒然 黄色い悲鳴「ましゃ〜！」「洋ちゃ〜ん！」
俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。クリスマスの新宿に突然現れた人気者に新宿は騒然。「ましゃ〜！」「洋ちゃ〜ん！」と声が。「映画観たよ〜」「泣けたよ〜」というファンの声も響き、福山は「泣けた？」と喜んでいた。
舞台あいさつは、いつもの2人らしく終始笑いの絶えない内容に。最後は客席と一緒に「メリークリスマス！」と唱和。特殊効果はなかったため、声だけバズーカや手の紙ふぶきで観客をわかせていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋
赤坂・TBSから劇場に『ラストマン』のラッピングカーで乗り付けた2人。クリスマスの新宿に突然現れた人気者に新宿は騒然。「ましゃ〜！」「洋ちゃ〜ん！」と声が。「映画観たよ〜」「泣けたよ〜」というファンの声も響き、福山は「泣けた？」と喜んでいた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、この最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が、28日午後9時から放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。