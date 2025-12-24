ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¡¡2Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç3.09¡ó°ú¤¾å¤²¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¹²þÄê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¢¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¡¢¹ñ¤¬¸¶Â§2Ç¯¤Ë1²ó²þÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¼«Í³¤ËÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉÂ±¡¤¬ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÈÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄêÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤ò2Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç3.09¡ó°ú¤¾å¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î¸øÄê²Á³Ê¤Î¡ÖÌô²Á¡×¤Ï0.87¡ó°ú¤²¼¤²¡¢Á´ÂÎ¤Ç2.22¡ó¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÂÎ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤¬3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç3.09¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊª²Á¤äÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ß¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë2.41¡ó¡¢ºÆÍèÇ¯ÅÙ¤Ë3.77¡ó¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ê°ú¤¾å¤²¤ò½é¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£