¼ò¿ì¤¤±¿Å¾µ¿¤¤·Ù»¡´±ÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£¤«¤éÊ¡°æ¤ËÇÉ¸¯Ãæ
¡¡Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆØ²ì½ð¤Ï24Æü¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¿ÀÊÝµüÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¡áÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ¡°æ¸©Æâ¤Î¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢»ÜÀß¤Î·Ù²ü·ÙÈ÷¤Î¤¿¤áÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÆØ²ì»ÔÆâ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾¿Í¤Î¼Ö¤òÌµÃÇ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï24Æü¸áÁ°1»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÆØ²ì»ÔÀ¶¿åÄ®1ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þÈóÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅÃì¤ä±ïÀÐ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ð°÷¤¬¶î¤±ÉÕ¤±È¯³Ð¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ð¤Ï·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£