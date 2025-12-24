「ABEMA」は、2025年12月31日（水）午後1時15分から『第9回 ももいろ歌合戦』を日本武道館から全編無料生放送いたします。

【画像】第2弾出場アーティスト

国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が今年も大晦日に開催する『第9回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて、歌の真剣勝負を繰り広げます。レアなフル尺歌唱のほか、「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」などここでしか見られないスペシャルコーナーを、「ABEMA」ではノーカットで全編無料生放送にてお届けいたします。

第2弾出場者として、上田竜也、しなこ、chay、はいだしょうこ、速水けんたろう、山口智充、横山だいすけなど計14組の初出場が決定。また、大江裕、佐藤弘道、HYDE、宮本佳林などの出場も決定しました。初出場となる上田竜也は「初めて大晦日を他の事務所の方達と過ごすので、とても新鮮に思います。2025年の良い年の締めくくりになればいいなと思っています」、chayは「感謝の気持ちを一音一音に込めて、皆さんと一緒に2025年の最後の瞬間を分かち合えたら嬉しいです」、山口智充は「今、日本でいちばん熱い歌合戦に出させて頂ける事がどれだけ光栄で栄光か！」と当日への意気込みを寄せています。さらに、今年も名誉会長に就任することとなった五木ひろしが特別に映像出演し、開会宣言を行います。

そして特別コーナー『HAVE A MEKIMEKI TIME！』では、佐藤弘道やはいだしょうこ、速水けんたろう、森口博子、横山だいすけらと、ももクロが元気な体操で会場を盛り上げます。さらに『佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜』には、AKB48の元メンバーで初代総監督も務めた高橋みなみさんの特別コメント出演も決定しました。

2025年最後の日に、日本武道館からももクロと人気アーティストたちが渾身のパフォーマンスと壮大なエンターテインメントをお届けする『第9回 ももいろ歌合戦』は、2025年12月31日（水）午後1時から午後7時頃までの約6時間にわたり「ABEMA」で全編無料生放送いたします。なお、午後1時からはオープニングアクトとして、「スタダ The First Impact」の開催が決定。EBiDAN NEXT、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンドに加えて、ukka、MISS MERCYの出演も決定しました。

さらに、今年も午後11時45分から、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』を「ABEMA」にて無料放送することが決定いたしました。ももクロメンバーとともに、2026年の幕開けをお楽しみください。

なお、日本武道館での観覧チケットについては、公式ホームページをご確認ください。

■コメント全文

◇上田竜也

初めて大晦日を他の事務所の方達と過ごすので、とても新鮮に思います。皆さんと楽しい大晦日になればなと思いますし、皆さんとどんな絡みをするのか今からとても楽しみです。素敵な大晦日にして、2025年の良い年の締めくくりになればいいなと思っています。

◇chay

この一年、音楽を通して数えきれないほど沢山の出会いがあり、今まで以上にとても思い入れのある充実した日々を過ごさせていただきました。そんな大切な2025年の締めくくりに、念願の『ももいろ歌合戦』という特別なステージに立てることを心から嬉しく思います。感謝の気持ちを一音一音に込めて、皆さんと一緒に2025年の最後の瞬間を分かち合えたら嬉しいです。楽しみましょう♪

◇山口智充

まさか！まさか！の『ももいろ歌合戦』。今、日本でいちばん熱い歌合戦に出させて頂ける事がどれだけ光栄で栄光か！今回、ソロではありますが『くず』のナンバーを武道館で歌えるという事を22年前の2人（ANIKIとHIRO）に教えてあげたいです！

【チーム分け】

週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに

白組：百田夏菜子、佐々木彩夏

【第2弾出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】

相川暖花（SKE48）[初]

AiScReam[初]

iLiFE![2]

AMEFURASSHI[5]

飯塚悟志（東京03）[8]

いぎなり東北産[5]

一之森大湖[初]

五木ひろし[5] （※2）

上田竜也[初]

ukka[3]

ウナギ・サヤカ[初]

ウマ娘 プリティーダービー[5]

EBiDAN NEXT[2]

大江裕[3]

岡田将生[7] （※2）

かが屋[3]

氣志團[9]

きゅるりんってしてみて[初]

清野茂樹[6]

キンタロー。[初]

クロちゃん（安田大サーカス）[初]

コレサワ[初]

さだまさし[9] （※1）

佐藤弘道[2]

しなこ[初]

島津亜矢[2]

笑福亭鶴瓶[9] （※2）

私立恵比寿中学[7]

水前寺清子[9] （※2）

鈴木拓（ドランクドラゴン）[初]

スタプラ研究生[3]

Straight Angeli[初]

セカンドバッカー[初]

高井千帆[初]

高橋みなみ[初] （※2）

ちぃたん☆[3]

chay[初]

超特急[3]

千綿偉功[初]

DEAN FUJIOKA[初]

DXTEEN[初]

東京女子流[8]

東京ホテイソン[5]

土佐兄弟[4]

≒JOY[初]

≠ME[3]

はいだしょうこ[初]

HYDE[5]

ばってん少女隊[初]

花柳糸之社中[9]

パペットスンスン[初] （※2）

速水けんたろう[初]

ハラミちゃん[3]

パンダドラゴン[初]

ふたりはメリーバッドエンド[初]

平成フラミンゴ[初]

宝鐘マリン[2]

布袋寅泰[3] （※2）

堀内孝雄[初]

MAZZEL[初]

松崎しげる[8]

松本明子[9]

豆柴の大群[初]

マルシィ[初]

MISS MERCY[初]

宮本佳林[2]

森口博子[9]

山口智充[初]

UNIS[2]

横山だいすけ[初]

龍宮城[3]

琳子[初]

LumiUnion[初]

@onefive[初]