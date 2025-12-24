「ロキソニン」「アレグラ」価格高くなる？病院処方の「OTC類似薬」見直しで患者負担増へ…ヒルドイドゲルも　医療費削減・社会保険料負担減のため

解熱鎮痛剤のロキソニンや、花粉症などで使われるアレグラといった身近な薬。

街の皆さんもお世話になることの多い薬の価格が高くなるかもしれません。

薬局やドラッグストアで手軽に購入できる薬のことを「オーバー・ザ・カウンター（Over The Counter）」、“カウンター越し”という意味の『OTC医薬品』と呼びます。

一方で、医師が処方箋を出し、市販薬と成分や効能が似た処方薬を『OTC類似薬』と呼びます。

病院で処方された薬の場合、健康保険により自己負担額が1割から3割で済むことから、政府が約1100品目の見直しを進めていました。

そのOTC類似薬の対象に、ロキソニンやアレグラ、皮膚保湿剤のヒルドイドゲルや一部の湿布なども含める方針で検討していることが分かりました。

増え続ける医療費を削減するため、自民党と日本維新の会は、社会保険料の負担を減らすために進めてきました。

今回の見直しによって、これまで医師の処方箋で薬を購入していた人は負担が増えることになります。

街では「薬局で買ったらすぐ1000円、2000円なんですけど、（病院だと）何百円ですごくいっぱいお薬いただける」と話す人がいる一方で、「国はなるべく医療費は下げたいだろうから、個人で負担してほしいだろうなとは思う」という人も。

ロキソニンを薬局などで購入すると、4日分で299円から768円かかります。

この価格は変わりません。

変わるのは、病院で処方されるOTC類似医薬品の場合です。

薬代の25％は全額患者の負担で、残る75％は通常の保険適用で1割から3割の負担になります。

ロキソニンの場合は、20円程度値上がりすると見込まれます。

フジテレビ・智田解説副委員長：

市販薬との価格差が多少縮まっても、薬をもらうために医療機関に通う「お薬受診」が大きく減るのか疑問がある一方で、OTC類似薬を使う人の中には、長期にわたって治療が必要な人もいます。現役世代の負担する保険料が年々重くなる中、持続可能な仕組み作りが求められます。

厚労省は子供や慢性疾患の患者、低所得者などには配慮措置を講じ、2026年度中に実施する方針です。