¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬55¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö´°Áö¡¢THE SECOND¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡Ê¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ë¤¬12·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Ç¡Ø¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á ·ÝÆ»55¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ò½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé°¬³Ú¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢NON STYLE¡¢¥ß¥¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤é¥²¥¹¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Æó¿Í¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤À¡£ ¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï·ÝÎòºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ØTHE SECOND¡Ù¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¢¤Î6Ê¬´Ö¤ÎÌ¡ºÍ¤«¤é»Å»ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯½Õ¤´¤í¤Þ¤ÇÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡ÖÆ¬¤ò²¿²ó²¼¤²¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£ ·à¾ì¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖNGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î·Þ¤¨Êý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤ÁØ¤äÃæ·øÀ¤Âå¤ÎÀ¼±ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ª¤µ¤à¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ÇÈÄ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿½Ö´Ö¤ÎÇï¼ê¤¬¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤È¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ 1980Ç¯Âå¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ ³Ú²°Æþ¤ê¸ý¤Ç¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê»Ù»ýÁØ¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
70Âå¤Ë¤·¤Æ¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¶¥¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¤¨¤¨¤³¤È¡£¼ãÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤È¤Ï¡ÖÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ ¤ª¤µ¤à¤Ï¡Ö³êÀå¤Î¤¿¤á¤Ë´é¥è¥¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¡Ø¤ª¤µ¤à¤Á¤ã¤ó¤Ç〜¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¥ ¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡Êº¸¤«¤é¡Ë¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¤Þ¤µ¤È