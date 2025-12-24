クリスピー・クリーム・ドーナツからかわいすぎる「干支ドーナツ」が登場だよ1月1日からは一部店舗で福袋の販売も。

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした限定ドーナツとセット商品を、25年12月26日から26年1月13日までの期間限定で販売します（一部店舗を除く）。

食べるのがもったいないかわいさ...

12月26日から登場するドーナツは、新年のお祝いにぴったりな華やかなビジュアルと年末年始限定ならではの特別感あるラインアップです。

●キャラメル ホース カスタード

26年の干支「午」をモチーフにした、年末年始限定のドーナツ。ふんわりとした生地をキャラメルでコーティングし、中には北海道産牛乳を使用したカスタードクリームを詰めています。

たてがみはアーモンドクランチ、耳や表情はチョコレートで表現され、見た目の楽しさも魅力です。

価格はテイクアウトが378円、イートインが385円。12月26日から26年1月13日までの販売です。

26年1月1日から4日まで、単品販売はありません。

●ラッキー ストロベリーリング

鮮やかな赤色が目を引く、お正月にぴったりのリングドーナツ。ホワイトチョコレートとストロベリーピューレ入りのナパージュを重ね、キラキラとしたアラザンで華やかに仕上げています。

甘酸っぱい苺の風味とホワイトチョコのやさしい甘さが楽しめる一品です。

価格はテイクアウトが313円、イートインが319円。12月26日から26年1月13日まで販売します。

26年1月1日から4日まで、単品販売はありません。

●チョコレート スノーマン

冬らしいスノーマンをモチーフにした、ホリデーシーズン限定ドーナツ。チョコレートクリームを包み、ストロベリーピューレ入りのナパージュでマフラーを表現しています。

価格はテイクアウトが334円、イートインが341円。11月19日から26年1月13日まで販売しています。

12月23日から25日と26年1月1日から4日までの期間、単品販売はありません。

●LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）

限定ドーナツ3種に、人気の定番ドーナツを詰め合わせたセット。家族や友人とシェアしやすく、新年の集まりにもおすすめです。

価格はテイクアウトが3024円、イートインが3080円。

●LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ（6個）

限定ドーナツと定番商品をバランスよく楽しめる、少人数向けのセットです。

価格はテイクアウトが1641円、イートインが1672円。

●LUCKY JUMP! 干支 ボックス（3個）

新年のお祝いにぴったりなドーナツを気軽に楽しめる、少量サイズのセットです。

価格はテイクアウトが993円、イートインが1012円です。

1月1日から店頭で福袋の販売も

26年1月1日から一部限定店舗で、3種の福袋を販売します。

いずれもドーナツ引換券「ドーナツパスポート2026」が付属し、購入後も長く楽しめます。

●オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット

人気の定番商品を楽しめる、手に取りやすい価格帯の福袋。

看板商品の「オリジナル・グレーズド」を中心としたダズンハーフ（6個）と、「オリジナル ミニニットバッグ」、ドーナツ12個と交換ができる「ドーナツパスポ―ト2026」（1枚）がセットになっています。

価格は4000円。

●干支ダズンセット

干支ドーナツを楽しみたい人におすすめのスタンダードな福袋。「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」と「オリジナル ミニニットバッグ」、ドーナツ12個と交換ができる「ドーナツパスポ―ト2026」（1枚）がセットに。年末年始の特別感と実用性を兼ね備えています。

値段は5000円。

・干支ダズンプレミアムセット

年末年始限定の「LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）」に、「オリジナル ミニニットバッグ」、「オリジナル クリアボトル」、「ドーナツパスポ―ト2026」（2枚）を詰め合わせた豪華なセットです。

新年の集まりや家族でのシェアにもぴったりで、クリスピー・クリーム・ドーナツを存分に楽しめる内容になっています。

価格は7000円。

ドーナツパスポートの有効期限は26年6月30日まで。

福袋の販売日は店舗によって異なります。また、無くなり次第終了です。

販売店舗は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込みです。

