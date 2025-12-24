医師作家・藤ノ木優が青春バスケ小説に挑戦　坂井真紀も推薦『スウィッシュ！』

藤ノ木優『スウィッシュ！』（徳間書店）が10月24日に発売された。

【写真】『スウィッシュ！』書影

スウィッシュはボールがリングにまったく触れない完璧なシュート。澄んだ音は味方を奮い立たせ、試合の流れを引き寄せる。息詰まる攻防であるほど、一本のスウィッシュが勝敗を左右する。しかし、決められる選手はほんのひと握り。そんなシュートを打ったこともないバスケ部の愛奈は、骨折をしてしまったエースの羽瑠とともに高校生最後の大会に挑む。しかし羽瑠は全治四ヶ月。このままだと大会には間に合わない。愛奈はチームのために、疎遠だったスポーツドクターの父·竜介に相談するがーー（本書帯より引用）。

本書の著者・藤ノ木は産婦人科医・医学博士。『まぎわのごはん』で作家としてデビューする。2023年、『あしたの名医 伊豆中周産期センター』で北上次郎オリジナル文庫大賞を受賞。以降「あしたの名医」シリーズとして巻を重ねる。他の著書に『あの日に亡くなるあなたへ』『アンドクター 聖海病院患者相談室』『-196℃のゆりかご』『偽医者がいる村』がある。

運動音痴のキャプテンと骨折した絶対的エースによる青春バスケ小説となる本書。発売に合わせ、俳優・坂井真紀は「全力で応援しすぎて（涙）、声が枯れた、と思う」と推薦コメントを寄せている。

■著者コメント熱くて爽やかで手に汗握る本格青春バスケ小説！怪我をしたエースの親友との友情物語かつ、拗れてしまったスポーツドクターの父親との再生物語。医師作家がスポーツ小説家としてデビューする決意で筆を取った渾身の一作です。是非お楽しみ下さい！藤ノ木優

（文＝リアルサウンド ブック編集部）