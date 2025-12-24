¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡Û²¬»³»Ô¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥±ー¥¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬Ë¬¤ì»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡Û²¬»³»Ô¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥±ー¥¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¿·Å·ÃÏ°é»ù±¡¤òË¬¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÅ¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ®ÄÌ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï1977Ç¯¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¥±ー¥¤ä¡¢ÂçÀª¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×Q¤É¤ó¤Ê¤Î¤â¤é¤Ã¤¿¡©¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ï³§¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¡£¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤«¡£¡×
¤Þ¤¿»ÜÀß¤Ë¤ÏÀ®ÄÌ¥°¥ëー¥×¤È²¬»³»Ô¤Ñ¤Á¤ó¤³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íÅ¹ÁÈ¹ç¤«¤é´óÉÕ¶â40Ëü±ß¤âÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£