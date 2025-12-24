¸âÇ°Äí¤¬ÂæÏÑ¤Î¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´Âç»È¡×¤Ë¡¡ÈË²Ú³¹¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¸µ¥×¥íÁª¼ê¤ÎÉã¤È¶¦¤Ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¸øÏ©¶É¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸âÇ°ÄíÁª¼ê¡Ê¸µºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤ÈÉã¤Ç1984Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØÌîµåÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¸µ¥×¥íÁª¼ê¤Î¸âÉüÏ¢¤µ¤ó¤ò¡Ö¸òº¹ÅÀ¸òÄÌ°ÂÁ´Âç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤·¡¢23Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Æ±ÆüÌë¤Ë¤ÏÆ±»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¢À¾ÌçÄ®¤Ç¸âÁª¼ê¤é¤¬·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ê¤É3¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¾¡¢Âè1»Ò¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¸âÁª¼ê¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëºÝ¤Ë¼Ö¤¬Íè¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë²£ÃÇ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸âÁª¼ê¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë·¼È¯±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸âÁª¼ê¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»Ò¶¡»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¡£Éã¤È¤Î»£±Æ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Éã¤ÎÆ°¤¤Ïº£¤Ç¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸øÏ©¶É¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¾ÌçÄ®¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ç¸âÁª¼ê¤é¤Ï¡¢Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Ìîµå¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ê²«¹ª雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
