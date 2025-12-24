「パワハラは認定されていない」町田が強調。黒田監督への懲罰めぐり声明「度を超えた誹謗中傷には、然るべき法的措置を取って参ります」
FC町田ゼルビアは12月24日、公式Xで「懲罰の件について」と題した声明を発表した。
Jリーグは23日、町田と黒田剛監督に対する懲罰が決定したと報告。対象事案をJリーグは、「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」と説明した。
この問題を受けて、クラブと黒田監督にはけん責（始末書をとり、将来を戒める）の懲罰が科せられた。
そして、町田はその翌日にSNSを通じて声明。「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません」と強調した。
続けて、「不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります」としたうえで、「また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」と発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
