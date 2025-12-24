「最高」モンテディオ山形の“契約更新&背番号発表“にファン反応「ついにDOIではなくSHOMAで、しかも８番」
2025年12月18日、J２リーグのモンテディオ山形が21選手との契約更新を発表。同時に、現時点で発表済の新加入選手を含む来季の背番号も決定したと報告した。ちなみに、渋谷飛翔はレンタルから完全移籍に移行した。
新戦力を含む現在のスカッドは以下の通りだ（★＝2026年加入内定の選手）。
GK
１ トーマス・ヒュワード=ベル（28歳）
16 長谷川洸（30歳）
32 上林大誠（19歳）
45 渋谷飛翔（30歳）
DF
３ 熊本雄太（30歳）
４ 西村慧祐（27歳）
６ 山田拓巳（36歳）
13 野嶽寛也（25歳）
15 川井 歩（26歳）
19 岡本一真（22歳）
22 城和隼颯（27歳）
49 坂本稀吏也（22歳）
MF
７ 中村亮太朗（28歳）
８ 土居聖真（33歳）
10 氣田亮真（28歳）
20 吉尾海夏（27歳）
21 田中 渉（25歳）
23 田中?同（22歳）★
25 國分伸太郎（31歳）
27 榎本啓吾（26歳）
30 竹ノ谷優駕スベディ（17歳）★
FW
９ 高橋潤哉（28歳）
11 ディサロ燦シルヴァーノ（29歳）
55 堀金峻明（22歳）
88 タリソン・アウベス（26歳）★
昨季キャプテンの土居は「88」から「８」に、ネームも「SHOMA」に変更した。これを受け、ファン・サポーターはネットで以下のように反応している。
「土居聖真８番は、タリソンの影響!?」
「最高」
「氣田選手更新だーー」
「ついにDOIではなくSHOMAで、しかも８番」
昨季の主力がほぼ残留したことで、喜びの声が溢れている。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
