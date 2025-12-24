『スキャンダルイブ』柴咲コウ“咲”、川口春奈“奏”が講じる最後の一手【最終話あらすじ】
俳優の柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00）の最終話が24日に放送される。放送を前にあらすじと場面カットが公開された。
【動画】『スキャンダルイブ』柴咲コウ“咲”、川口春奈“奏”が講じる最後の一手
本作は柴咲と川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作。
大手芸能事務所・KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人（鈴木一真）による性加害の実態と、その被害者である莉子（茅島みずき）の過去、そして芸能界に潜む搾取の構造が描かれた第5話。
告発に向けて動き出した芸能事務所Rafale社長・咲（柴咲コウ）、莉子の姉で週刊誌記者の奏（川口春奈）、そして莉子の3人でしたが、フリーライター・近藤（浜中文一）による執拗な追求やSNS上での誹謗中傷により、莉子は精神的に追い詰められ、オーバードーズを起こすという衝撃の展開で幕を下ろしました。
第6話で奏と咲は“芸能界の沈黙のシステム”に終止符を打ち、真実を世に出すべく最後の勝負に挑みます。しかし、ふたりの前に再び立ちはだかるのは、KODAMAプロダクション社長・児玉蓉子（鈴木保奈美）。これまで歪められてきた真実。今度こそ、莉子の訴えは届くのか。
