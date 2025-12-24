嵐の公式SNSにて、ファンクラブで限定配信中の動画コンテンツ「嵐 Movie」の“リーダーBD回”の一部が公開された。

【動画】嵐5人が集結！「嵐 Movie」“リーダーBD回”／「嵐 Movie」過去回

■大野智の誕生日を祝う二宮和也・櫻井翔・相葉雅紀・松本潤

動画は、緑に囲まれた屋外で、（左から）二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤の4人が並ぶシーンからスタート。雨の中、傘をさしてオープニングの撮影をしていると、後方に停まった車から声がかかる。

二宮が「撮影中なんでごめんなさい」と制すると、運転席の窓から顔を出した大野智が「撮影してるんだ？ 5人だよね嵐って」と話しかけ、自分を指差しながら「俺も嵐だよ」とアピール。さらに手招きして、4人を車に乗せた。

その後は大野の運転で移動し、室内へ。ケースを開けると、用意されていたケーキには「45」のロウソクが立てられている。

食事をしながら、おいしさに頬をゆるめる大野の姿や、大野の発言に他のメンバーが笑い合う場面も映し出され、何気ないやりとりや視線の交わし方からは、節目を祝うあたたかな雰囲気が漂っている。

動画の最後には、大野をセンターに、シックな衣装に身を包んだ5人が並んで歌唱するシーンも収められている。

ファンからは「やっぱり嵐5人は最高」「5人が笑ってるだけで尊い」「大野くんが運転！」「この雰囲気ほんと好き」「ずっと観てたい」「歌ってる姿かっこいい」といった声が相次いでいる。

■嵐5人が集結する「嵐 Movie」第1弾＆第2弾