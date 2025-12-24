『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』コラボ企画参加アーティストよりコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』が、12月26日16時30分より6時間40分の生放送。このたび、コラボ企画参加アーティストのコメントが公開された。

■King & Prince×50TA（狩野英孝）

King & Princeと50TAの3人が、話題の楽曲「希望の丘」を一夜限りで披露する。

12月13日に放送された『ロンドンハーツSP～50TAに超人気者から楽曲提供オファーが!!』で解禁され、日本列島に衝撃を与えたKing & Princeと50TAのコラボ。「年末にデビュー予定のバーチャルアイドル“KPDY”への楽曲提供依頼」と聞かされ「希望の丘」を制作した50TAだったが、実は真の依頼主はなんとKing & Princeだとわかり大パニックに。話題沸騰のコラボには、ファンならずとも大興奮のニュースとなった。

「まさか自分がキンプリに楽曲提供するとは思いませんでした。自分がどうとかじゃなく、キンプリのファンの方々がどう思うか不安」と50TA。King & Princeが「差し上げます！」と歌えば、観客が「頂きます！」と返す絶妙な掛け合い＝コール＆レスポンスが何度も繰り返される楽しい楽曲をお楽しみに。

■AKB48、最強アイドル夢のコラボ

AKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と、大ヒット曲「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」をメドレーで披露する。

指原が「久々で、きっと人生最後のスーパーライブ！ 楽しんで、すべてを目に焼き付けたい」と意気込むと、高橋も「卒業して、もう二度とスーパーライブに出演することはないと思っていたなかで、まさかまた出演させていただけるとは思っていませんでした」と感慨深げ。「20周年記念メドレーとして、現役メンバーと卒業生が一緒になり、AKB48の21年目へと繋がるようなパフォーマンスをお届けできるよう、精いっぱい頑張ります！」と力強いコメントを寄せた。

また、高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）は、小泉今日子の名曲「なんてったってアイドル」をパフォーマンス。最強アイドル8組総勢80名による夢のコラボにも期待が高まる。

■STARTO所属グループによるヒット曲コラボメドレー

STARTO ENTERTAINMENTの6組が、先輩のヒット曲をコラボメドレーで披露する。

Kis-My-Ft2×Travis JapanはSMAPの「ダイナマイト」を、WEST.×なにわ男子はKinKi Kidsの「硝子の少年」を、そしてKing & Prince×SixTONESは嵐の「One Love」をパフォーマンス。

人気曲・KinKi Kidsの「硝子の少年」を披露するWEST.・小瀧望は「メンバー一同テンションが上がっています！ 皆様と楽しく、そして幸せな時間を過ごせることを願いながら、精一杯頑張ります！」と熱く『Mステ』への思いをアピール。なにわ男子・道枝駿佑は「今年最後のMステ！ 年末のMステはお祭り感が味わえるので、とても好きです。今年最後なのでしっかりと締め括れるようなパフォーマンスにしたいです」と力強く意気込みを明かした。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

